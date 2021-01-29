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盤點職場女性常遇到的困境！《她們創業的那些鳥事》帶妳找到轉機

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▲《她們創業的那些鳥事》劇照。（圖／女子學）

▲林心如、陳意涵、簡嫚書主演新電視劇。（圖／《她們創業的那些鳥事》劇照）

去年 2020 年是台灣電影與台灣戲劇爆發的一年，乘著這股趨勢，在今年一月底馬上又有部精彩的電視劇《她們創業的那些鳥事》即將接力上檔，不僅由林心如、陳意涵、簡嫚書、邱澤、宥勝、林哲熹等大咖演員領銜主演，還找來金牌編導組合：《我們與惡的距離》編劇呂蒔媛與《酸甜之味》許肇任導演聯手改編日文漫畫柴門文《女強人俱樂部》，刻劃一齣生動的小品好劇。

故事環繞在三位女主角身上，她們有著不一樣的個性、專長與身分背景，在同一間公司相識之後，決定自己出來創業，過程中有衝突、有歡笑，交織出來的喜怒哀樂便是人生的總和。在劇中除了有深刻的友誼，還有面對職場的挑戰和糾葛難熬的愛情故事，以下簡單介紹 3 位女主角，從「她」的角度出發，一起帶大家認識這部劇：

1.果斷理性的女強人｜公冶小蔦

▲《她們創業的那些鳥事》劇照。（圖／女子學）

▲林心如所飾演的公冶小蔦。（圖／《她們創業的那些鳥事》劇照）

由林心如所飾演的公冶小蔦是一位各項能力都十分優秀的女強人，原先在公司任職總經理特助，後來決定自己出來創業。

在眾人眼中她無所不能，但其實出身名門企業的她，一直想擺脫父母的作法，努力闖出屬於自己的一片天，可是也因為想成就事業，必須拋棄自己的女兒。對於小蔦來說：「毀滅女人的最大根源就是小孩」，如果想在事業有所成就，勢必就得放棄些什麼。然而事實真的是如此嗎？在小蔦遇見藝術家藺川想時，她的生活開始有了些改變。

2.認真直率的設計才女｜夏芷

▲《她們創業的那些鳥事》劇照。（圖／女子學）

▲陳意涵飾演設計才女夏芷。（圖／《她們創業的那些鳥事》劇照）

除了婚姻和小孩之外，性別本身的不對等也是職業女性經常會遇到的難題。在另一位主角夏芷（陳意涵飾演）身上，就可以看到很多時候在職場上，能力並不等於一切，其中還有很多人際的交涉與惡意的誹謗等，尤其是性別不平等的問題更是女性必須面對的考題。

夏芷是一位能力相當出色的設計師，對自己的工作總是全力以赴，但卻總是有「鳥事」降臨在她身上。而戀愛之神似乎也不站在她那邊，面對苦苦等待多年卻等不到的前男友、一直陪著身邊的超給力學弟，還有生命不久即將消逝的新對象，她該怎麼選擇，才能找到自己的幸福？

3.善於交際的櫃檯之花｜林美季

▲《她們創業的那些鳥事》劇照。（圖／女子學）

▲簡嫚書飾演櫃檯之花林美季。（圖／《她們創業的那些鳥事》劇照）

同樣不受愛神眷顧的還有櫃檯之花林美季（簡嫚書飾演），她個性真誠善良，對待每個人總是笑咪咪的，也十分夠義氣。當所有人都在為了搞不定工班而煩惱時，她一聲「人家想請你幫忙」，馬上就收服了對方的心，既是平時經營的好人脈，也是善於交際的好手腕，總能拿捏與人間相處的距離，刻意避開不必要的鹹豬手騷擾。

不過這樣的她，身邊輾轉換過好幾個對象卻似乎都不是真愛。有時候想要的生活，其實很簡單，可是現實卻總是事與願違，難道就只能聽天由命嗎？

當上述這三個女人碰在一起，甚至決心一起創業，到底會擦出什麼火花？到底還會發生什麼鳥事呢？敬請鎖定 1 月 31 日在八大戲劇台 / 衛視中文台 / 愛奇藝首播的《她們創業的那些鳥事》！

延伸閱讀：

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※本文由女子學授權報導，未經同意禁止轉載。

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關鍵字：

女子學, 劇情, 台劇, 女性, 她們創業的那些鳥事, 戲劇

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