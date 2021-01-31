IU換「齊瀏海」巴掌臉小到爆！　下秒紅裙露香肩重回《德魯納》

▲南韓女星IU（李知恩）27日發表新曲《Celebrity》，連換多套造型寵粉 。（圖／翻攝自IU IG）

記者鮑璿安／台北報導

南韓女星IU（李知恩）演歌雙棲成績亮眼，27日發表新曲《Celebrity》，短短3分鐘的MV，IU就一口氣連換多套造型寵粉，其中一身以淺藍色蕾絲上衣出鏡，復古的荷葉邊宛如洋娃娃一般，IU更頂著逆齡齊瀏海擺拍，精緻程度讓粉絲差點認不出。

▲身穿南韓品牌DEW E DEW E 服飾，主打的浪漫風格與她的特質不謀而合 。（圖／翻攝自IU IG）



歌手IU近期頻頻在IG中PO出美照為新歌宣傳，其中一張美照，IU身穿南韓品牌DEW E DEW E 服飾，主打的浪漫風格與她的特質不謀而合，她以淺藍色蕾絲套裝出鏡，層層堆疊的荷葉邊與蝴蝶結元素，彰顯十足復古效果。再加以黑色皮革材質點綴其中，柔美中流露一絲個性，通過收腰細節，將IU身材比例發揮至極。

不光如此，為迎合洋娃娃般的精緻畫風，IU一頭逆齡齊瀏海搭配巴掌臉蛋，妝容清淡僅有一抹紅唇增添氣場，依舊美到不科學。《Celebrity》MV更是宛如IU的大型變裝秀，其中一幕她穿著紅裙奔跑的模樣，好似回到了夯劇《德魯納酒店》中的滿月社長造型，單品出自南韓高級訂製品牌DeniCheur禮服，IU駕馭起蓬鬆的裙襬以及平口細節絲毫不費力；下秒又以品牌吊帶亮片裙裝出鏡，搭配羽毛流蘇下襬傳遞夢幻氣息，各種造型都讓粉絲驚艷不已。

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