fb ig video ETtoday search mobile

HERSHEY’S KISSES巧克力變成眼影盤超可愛　連味道都是香甜的

>

記者李薇／台北報導

今年初最可愛的聯名系列到來！韓國彩妝品牌ETUDE與巧克力品牌HERSHEY’S KISSES合作，推出全新的彩妝系列，包括眼影盤、唇彩、還有化妝包、餐點等等，每一樣都萌力十足，絕對是今年初最值得收藏的單品。

▲ETUDE,彩妝,點胭脂,粉撲,HERSHEY’S KISSES,KISSES。（圖／品牌提供）

必收NO.1：玩轉色彩四色眼影盤，售價790元。（圖／記者李薇攝）

這次必收的絕對是最可愛的玩轉色彩四色眼影盤，KISSES巧克力的水滴造型，打開之後裡面是4色眼影，總共有水滴醇情牛奶、水滴杏好有你、水滴黑可可三種可以挑選，每一盤都沒有廢色，而且簡簡單單就可以打造出完美眼妝。

▲ETUDE,彩妝,點胭脂,粉撲,HERSHEY’S KISSES,KISSES。（圖／品牌提供）

必收NO.2：巧克力慕斯，售價380元。（圖／ETUDE IG）

巧克力慕斯唇釉，使用起來就像是真實版的巧克力慕斯，絲絨的質地可以顯露出霧面質感的妝容，而且一抹顯色飽和，總共推出3種顏色，不僅質地像巧克力，連味道都很香甜，絕對也是必收款。

1月28日至2月28日，ETUDE也與Boven Cafe合作，推出限定套餐，只要拍照上傳打卡，或是買聯名商品拍照上傳IG，就有機會獲得浪漫巧克力氣球花籃或是限量公關盒，全台限量5組，超級稀少。

▲ETUDE,彩妝,點胭脂,粉撲,HERSHEY’S KISSES,KISSES。（圖／品牌提供）

▲點好緣粉撲系列，看起來超像綠豆糕。（圖／品牌提供）

不只是ETUDE推出可愛的單品，台灣自創品牌點胭脂與台灣最大的財神廟之一「武德宮」三仙姑跨界聯名，以傳統糕仔為原型，推出前所未見、象徵圓滿的「點好緣糕仔粉撲」，用它上妝就可以帶來好姻緣。

▲ETUDE,彩妝,點胭脂,粉撲,HERSHEY’S KISSES,KISSES。（圖／品牌提供）

▲每組3個售價180元。（圖／品牌提供）

「點好緣糕仔粉撲」不僅寓意很可愛，海綿觸感柔軟Q彈，延展性佳，不含乳膠成分，敏感肌也可安心使用；而且乾濕兩用，沾水後質地更柔嫩，使用面積膨脹二倍，上妝更快速，孔洞細緻不易吃粉，節省粉底液的同時，妝感清新自然，且持久服貼。

乾用的時候可以直接拿來用在粉餅、蜜粉餅上面，輕輕一沾就可以完美取粉，而且一抹就可以打造零油光的妝容效果，放在包包裡面，小小一片也好收納，補妝絕對要靠它。

關鍵字：

ETUDE, 彩妝, 點胭脂, 粉撲, HERSHEY’S KISSES, KISSES

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

陳庭妮、大霈穿LV變形老花短裙曬美腿

陳庭妮、大霈穿LV變形老花短裙曬美腿

郭碧婷產後亮相狀態驚人！20萬元「純白羽毛禮服」秀曲線

郭碧婷產後亮相狀態驚人！20萬元「純白羽毛禮服」秀曲線

全智賢防掉髮「洗頭必做2件事」！椰子油是關鍵

全智賢防掉髮「洗頭必做2件事」！椰子油是關鍵

IKEA隱藏版TOP10單品　49元起CP值高到不可思議

IKEA隱藏版TOP10單品　49元起CP值高到不可思議

包・開箱／LONGCHAMP把「小牛」牽進招牌摺疊包

包・開箱／LONGCHAMP把「小牛」牽進招牌摺疊包

曾之喬背的COACH米奇包竟是「限定中的限定款」

曾之喬背的COACH米奇包竟是「限定中的限定款」

靠一件「羽絨外套」過整個冬天　女星們4種穿搭法時髦又顯瘦

靠一件「羽絨外套」過整個冬天　女星們4種穿搭法時髦又顯瘦

SEIKO 140周年首發錶曝光　復刻60年代機械錶招牌作

SEIKO 140周年首發錶曝光　復刻60年代機械錶招牌作

LOEWE聯名《龍貓》可愛爆發　 男陳昊森搶先曝光

LOEWE聯名《龍貓》可愛爆發　 男陳昊森搶先曝光

BURBERRY「LOVE」塗鴉圍巾　最Easy的3種圍法

BURBERRY「LOVE」塗鴉圍巾　最Easy的3種圍法

ET Fashion

推薦閱讀

31歲奚夢瑤肌膚掐得出水　每天敷3片面膜保持水嫩

31歲奚夢瑤肌膚掐得出水　每天敷3片面膜保持水嫩

內衣太小、多年不換！3大內衣穿搭誤區　小心胸部越來越小

內衣太小、多年不換！3大內衣穿搭誤區　小心胸部越來越小

女孩專用「濕式衛生紙」特價還送超Q米妮髮帶！讓私密肌乾爽又舒適

女孩專用「濕式衛生紙」特價還送超Q米妮髮帶！讓私密肌乾爽又舒適

「薰衣草牛奶」眼盤好療癒！擦上眼仙氣爆棚　暗沉肌也能超顯白 楊謹華也愛！膠原蛋白每包才19元　養出Q彈光澤肌 140元買到韓國香水洗髮精！清新、甜蜜任選　甩髮就能迷惑男友 挑戰最低價！AirPods超殺5290元→3888元　24小時炫風特賣快衝 星巴克1／28起「再推」買一送一　限定5款飲品現賺一杯 小心「5大壞習慣」讓白髮提早現身！第一項超多人不知道 準備脫單吧！2021年初愛情運勢擋不住的3大星座

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面