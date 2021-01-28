HERSHEY’S KISSES巧克力變成眼影盤超可愛　連味道都是香甜的

記者李薇／台北報導



今年初最可愛的聯名系列到來！韓國彩妝品牌ETUDE與巧克力品牌HERSHEY’S KISSES合作，推出全新的彩妝系列，包括眼影盤、唇彩、還有化妝包、餐點等等，每一樣都萌力十足，絕對是今年初最值得收藏的單品。





必收NO.1：玩轉色彩四色眼影盤，售價790元。（圖／記者李薇攝）



這次必收的絕對是最可愛的玩轉色彩四色眼影盤，KISSES巧克力的水滴造型，打開之後裡面是4色眼影，總共有水滴醇情牛奶、水滴杏好有你、水滴黑可可三種可以挑選，每一盤都沒有廢色，而且簡簡單單就可以打造出完美眼妝。





必收NO.2：巧克力慕斯，售價380元。（圖／ETUDE IG）



巧克力慕斯唇釉，使用起來就像是真實版的巧克力慕斯，絲絨的質地可以顯露出霧面質感的妝容，而且一抹顯色飽和，總共推出3種顏色，不僅質地像巧克力，連味道都很香甜，絕對也是必收款。



1月28日至2月28日，ETUDE也與Boven Cafe合作，推出限定套餐，只要拍照上傳打卡，或是買聯名商品拍照上傳IG，就有機會獲得浪漫巧克力氣球花籃或是限量公關盒，全台限量5組，超級稀少。

▲點好緣粉撲系列，看起來超像綠豆糕。（圖／品牌提供）



不只是ETUDE推出可愛的單品，台灣自創品牌點胭脂與台灣最大的財神廟之一「武德宮」三仙姑跨界聯名，以傳統糕仔為原型，推出前所未見、象徵圓滿的「點好緣糕仔粉撲」，用它上妝就可以帶來好姻緣。

▲每組3個售價180元。（圖／品牌提供）

「點好緣糕仔粉撲」不僅寓意很可愛，海綿觸感柔軟Q彈，延展性佳，不含乳膠成分，敏感肌也可安心使用；而且乾濕兩用，沾水後質地更柔嫩，使用面積膨脹二倍，上妝更快速，孔洞細緻不易吃粉，節省粉底液的同時，妝感清新自然，且持久服貼。

乾用的時候可以直接拿來用在粉餅、蜜粉餅上面，輕輕一沾就可以完美取粉，而且一抹就可以打造零油光的妝容效果，放在包包裡面，小小一片也好收納，補妝絕對要靠它。