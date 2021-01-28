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爸媽狂搶！THOM BROWNE天價「孩童西裝」　3萬元一件賣到缺貨

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▲THOM BROWNE 。（圖／翻攝自品牌IG）

▲美國設計師品牌THOM BROWNE首次推出童裝系列 。（圖／翻攝自品牌IG）

記者鮑璿安／台北報導

美國設計師品牌THOM BROWNE簡潔西裝美學已成經典，現在這種率性不局限於大人，品牌在剛剛落幕的2021秋冬巴黎男裝周上驚喜曝光了首次「童裝系列Childrenswear 」，將招牌之作羊毛西服、斜杠開衫全都縮小，並請到可愛的小小模特兒出鏡演繹，果然威力無窮，即便單價破3萬元，官網部分尺寸已經缺貨了。

眾所周知，THOM BROWNE的西裝美學不同於正規版型，比例窄、小一個尺寸，讓人穿上之後異常合身，褲管上折之後甚至會露出腳踝，這與一般西裝褲長要覆蓋皮鞋的尺寸完全背道而馳。這股旋風也燒到童裝之上，THOM BROWNE宣告推出首次「童裝系列」，保留與成人相同的版型，只是尺寸縮小，但精華不變，像是短褲配西裝的經典組合，也能在系列中看到。

▲THOM BROWNE 。（圖／翻攝自品牌IG）

▲THOM BROWNE 。（圖／翻攝自品牌官網）

▲THOM BROWNE 。（圖／翻攝自品牌官網）

▲THOM BROWNE 。（圖／翻攝自品牌官網）

▲THOM BROWNE 。（圖／翻攝自品牌官網）

▲THOM BROWNE經典灰色西裝縮小了 ，3萬3千元的西裝外套熱銷，官網部分尺寸已缺貨。（圖／翻攝自品牌IG）

品牌也公開了由小模特兒演繹的畫報，身穿經典灰色調合身的西服套裝，搭配簡潔白色翻領襯衫與領帶，梳起油頭、戴著半黑框眼鏡，超有架勢的模樣讓人會心一笑，且演繹能力完全不輸給大人，無論是在辦公室場景中，或是並排站立，每張都令人驚艷。

據了解，設計師THOM BROWNE已經為此系列籌備了一年，他更表示自己對童裝有深刻情感，希望透過童裝來表達與孩子相處的快樂時光。雖然價格比起一般童裝當然是不太親民，大約落在1萬元至4萬元之間，但爸媽迫切想讓孩子穿上的心，已經成功讓官網部分尺寸缺貨，熱銷程度不可小覷。

除了童裝，THOM BROWNE將由代理商Club 21引進台灣，首間專賣店將進駐微風廣場1樓，最快2月份就能和大家見面。在此時機登台的還有人氣英國女裝品牌self-portrait，於今（28日）來台開幕首間旗艦店，馬來西亞設計師Han Chong自創品牌Self-Portrait ，以雕花鏤空蕾絲、網紗、印花、幾何等元素構成品牌鮮明的風格，輪廓充滿現代感，成為許多名人愛牌，價格也高貴不貴，受到廣大矚目。

▲▼Self-Portrait 。（圖／品牌提供）

▲▼Self-Portrait 。（圖／品牌提供）

▲▼Self-Portrait 。（圖／品牌提供）

▲設計師Han Chong擅長運用蕾絲和刺繡元素融入衣著，帶給人溫柔飄逸的視覺享受，台灣微風廣場旗艦店1月28日開幕。（圖／品牌提供）

Han Chong 更曾表示：「穿上Self-Portrait的她們不渴望融入人群，因為只要穿上我們的設計，她們總是能成為 焦點。」品牌在台灣雖然並非高知名度，但許多Select-Shop都曾引進品牌服飾，而今品牌終於來台，首間旗艦店就選在微風廣場，並且承繼了品牌以往的裝潢風格，以圓弧和曲線打造出簡潔的空間感搭配從歐洲進口的奧羅拉粉色大理石磚與白色大理石拼接，持續鎖定《ET FASHION》為大家帶來後續開幕報導。
 

關鍵字：

THOM BROWNE, 西裝, 童裝, TB

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