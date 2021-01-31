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情人節送「專屬訂製禮物」更感動！復古底片、霓虹文字燈保存甜蜜回憶

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編輯／Emily　圖／Pinkoi提供、翻攝自funprint-design.com

距離情人節不到一個月，是時候想想該送什麼禮物了，比起現成的商品，專為兩人量身訂做的客製化小物，更能表達愛意與關心。這裡就精選了七款「情人專屬訂製禮物」，可以把情侶的名字、照片、專屬回憶…製作成獨一無二的禮品，另一半收到絕對感動滿滿。

▲情人節客製禮物。（圖／Pinkoi提供）

1.IGREAN客製化歌曲照片擺飾

這是一款印了音樂播放畫面的透明壓克力擺飾，可以挑選一張具有紀念價值的照片當專輯封面，再搭配一首專屬愛歌和句子，就能客製化出對兩人有意義的擺飾。每當欣賞照片的同時，配上專屬音樂，就能帶你重溫當下的美好。

▲情人節客製禮物。（圖／Pinkoi提供）

▲情人節客製禮物。（圖／Pinkoi提供）

▲IGREAN客製化歌曲照片擺飾。

2.rehyphen 客製話語卡帶

對情人有滿滿的心意，卻不知道如何表達，可以藉由這個客製話語卡帶，把想說的話濃縮成一段文字寫在卡帶裡，讓你不用害羞，輕鬆傳遞真心。卡帶造型可愛，讓你能把愛人的話語天天帶在身旁。

▲情人節客製禮物。（圖／Pinkoi提供）

▲情人節客製禮物。（圖／Pinkoi提供）

▲rehyphen 客製話語卡帶。

3.spedear客製化復古底片相冊

大家最常用照片保存兩人之間的難忘回憶，比起普通相冊，spedear做成懷舊感十足的復古底片形式，用膠卷造型把時光記憶永遠留存。外盒也配合主題，做成底片相機造型，情人可以一起感受老派的浪漫。

▲情人節客製禮物。（圖／Pinkoi提供）

▲情人節客製禮物。（圖／Pinkoi提供）

▲spedear客製化復古底片相冊。

4.客製化永生花字母夜燈

與其送花束，不如訂製一盞永生花夜燈給心愛的人吧！將你心中的愛轉化為永恆字母，用一片片細膩花材結合樹脂工藝，製作出精緻又充滿浪漫氣息的花藝擺飾，不論白天夜晚都帶來不同景致。

▲情人節客製禮物。（圖／Pinkoi提供）

▲情人節客製禮物。（圖／Pinkoi提供）

▲客製化永生花字母夜燈。

5.Neonlitehk客製霓虹文字圖案燈

霓虹燈管擺在室內可以增添氣氛，比起現成的款式，客製化做出情侶人像圖案或一句暖心話語，更能表達心意。掛在家中看著五顏六色的燈光，就算愛人不在身邊，也能感受到他的陪伴。

▲情人節客製禮物。（圖／Pinkoi提供）

▲情人節客製禮物。（圖／Pinkoi提供）

▲Neonlitehk客製霓虹文字圖案燈。

6.EROS 傳愛訊息香氛蠟燭

香氛蠟燭是很多人的送禮首選，如果上面加了客製化的療癒圖片和暖心文字，打開時更有加倍的驚喜。聞到飄散在空間裡的香氣，會讓人放鬆舒緩，彷彿被喜愛的另一半溫暖陪伴著。以上商品都可以在Pinkoi官網購買。

▲情人節客製禮物。（圖／Pinkoi提供）

▲情人節客製禮物。（圖／Pinkoi提供）

▲EROS 傳愛訊息香氛蠟燭。

7.情侶抱枕

FunPrint提供客製化服務，可以把自己的照片印到情侶抱枕上，讓你每天抱著情人入眠，太真實的照片印上去，讓人忍不住想笑，但想念另一半時有抱枕陪伴，就再也不孤單。

▲情人節客製禮物。（圖／Pinkoi提供）

▲情人節客製禮物。（圖／Pinkoi提供）

▲FunPrint客製情侶抱枕（共有兩個）。

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關鍵字：

pinkoi, 情人節, 禮物, 客製化

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