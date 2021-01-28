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霍建華霸氣環抱林心如　露一手88萬元AP錶

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▲▼霍建華 。（圖／翻攝林心如臉書）

▲霍建華霸氣環抱林心如，露一手AP錶。（圖／翻攝林心如臉書）
 

記者陳雅韻／台北報導

昨林心如過45歲生日，沒料到老公霍建華安排驚喜慶生趴，布置粉紅氣球、準備壽桃蛋糕，好友許瑋甯也送上「金鐘獎」和「金馬獎」翻糖蛋糕，讓她開心po出霍建華霸氣環抱她的甜蜜照，感動寫下「謝謝親愛的，很用心的安排，開心，生日沒什麼大願望，只希望所有我愛的你們，平安健康快樂。」此張放閃照也洩露霍建華的名錶品味，是88萬元的AP（Audemars Piguet，愛彼表）皇家橡樹系列39毫米超薄腕錶。

▲▼霍建華錶 。（圖／公關照）

 

▲霍建華的AP皇家橡樹系列39毫米超薄腕錶，880,000元。

林心如與霍建華都是愛錶一族，霍建華更在2017年成為沛納海（Panerai）百年以來破天荒簽下的首位代言人，收藏不少沛納海熱門錶款，包括身價超過300萬元、數量稀少的佛羅倫斯雕刻陀飛輪錶，最大特色是錶殼側邊有靈感源自佛羅倫斯教堂彩色大理石外牆嵌花的精緻雕花。

▲▼霍建華 。（圖／翻攝林心如臉書）

▲霍建華（左）去年與林熙蕾老公楊晨聚會，腕上是沛納海數量稀少的佛羅倫斯雕刻陀飛輪錶。（圖／翻攝melodykliu IG）
 

卸下沛納海代言人身分，霍建華自由選戴所愛錶款，在甜蜜擁著老婆林心如的照片中，他戴著AP皇家橡樹系列39 毫米超薄腕錶，藍色面盤以及「petite tapisserie」小格紋裝飾均忠於1972年原創錶款的設計，同時首次增添日期顯示，是一款男、女都能駕馭的錶款。

▲▼霍建華錶 。（圖／公關照）

▲沛納海RADIOMIR FIRENZE TOURBILLON GMT TITANIO 48mm佛羅倫斯雕刻腕錶，約3,807,000元。（圖／Panerai提供）

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關鍵字：

霍建華, 林心如, 沛納海, Panerai, AP, Audemars Piguet, 愛彼表

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