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楊冪穿了IU去年的衣服誰比較尷尬？風格差太多難分高下

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▲iu、楊冪撞衫。（圖／翻攝自微博）

▲楊冪日前以暗黑勁裝風格出席電競活動。（圖／翻攝自微博＠嘉行楊幂工作室）

記者王則絲／台北報導

最近網路上一句話很火紅：「撞衫不可怕，誰醜誰尷尬。」一般人日常都可以撞衫了，在明星們之間更是家常便飯，跨海撞衫也是常有的事，近期大陸女星楊冪出席電競活動明星表演賽，穿上了一襲黑白格紋罩衫，同款服裝則被發現韓女星IU早在去年看秀造型上穿過，不過楊冪利用招牌的「下身失蹤」穿搭成功營造出截然不同的風格，兩個人的演繹各有千秋，顏值也都無可挑惕，似乎沒有誰比較尷尬的問題。

▲iu、楊冪撞衫。（圖／翻攝自微博）

▲楊冪利用招牌「下身失蹤」方式展露一雙鉛筆腿。（圖／翻攝自微博＠嘉行楊幂工作室）

楊冪這次為出席電競活動，特別走的是暗黑街頭風的路線，還將頭髮挑染了紫色耳圈染，內搭穿著黑色上衣與激短熱褲，露出一雙筆直、纖細的鉛筆腿，外罩GUCCI Epilogue系列的黑白格紋毛呢外套，再以Roger Vivier方扣膝下皮靴收尾，讓楊冪眼神掃及之處，一股酷勁迎面而來，粉絲們也紛紛讚賞：「電競女孩！好酷啊」、「很帥呢！」

▲iu、楊冪撞衫。（圖／翻攝自微博）

▲IU早在去年穿上楊冪同款外套。（圖／翻攝自GUCCI微博）

不過其實楊冪身上的外套早在去年11月時，IU就曾在時尚活動上穿過，當時IU直接穿上Epilogue系列秀上的全套造型，裡頭穿的是同色系的花紋洋裝，手拿蛇皮拼接設計的經典馬銜扣1955手袋，搭配蓬鬆的羊毛捲髮型，反而是營造出一種復古典雅的氛圍，穿出IU本身的仙女氣質，當時亦成為現場的焦點。

楊冪與IU兩個人雖然穿的是同一款服裝，但是相比之下卻感覺完全不一樣，不說的話還想不到是同一件，完美詮釋了「原來撞衫也可以不尷尬」。

▲iu、楊冪撞衫。（圖／翻攝自微博）

▲IU則是穿出復古典雅風格，與楊冪截然不同。（圖／翻攝自GUCCI微博）

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關鍵字：

楊冪, IU, 撞衫, GUCCI

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