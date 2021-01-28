隋棠看FENDI高訂秀發現「防疫做超好」　李晶晶見珍珠鏤空衫眼神發光



記者林明瑋 / 台北報導

要說2021春夏巴黎高級訂製服的高潮，FENDI絕對是其一，因為這是設計師Kim Jones跨足女裝，首度交出的作品。大秀採線上發表，隋棠、李晶晶、莫莉在台灣同步看秀，除了服裝，隋棠也大讚秀場設計，鏡頭拉遠，會看見一個個以FF造型組成的小空間，模特兒分別走進去，讓隋棠笑言：「很注重防疫，模特兒關在不同的房間裡。」

▲隋棠穿墊肩大衣143,000元、鞋35,900元，搭配不同包款有不同效果，紅色珍稀皮革迷你Peekaboo包688,000元、白色Moonlight包63,000元。（圖／品牌提供，以下同）

▲FENDI 2021春夏訂製服秀場，宛如玻璃迷宮，模特兒從伸展台各自走進小隔間。



隋棠穿著白色墊肩長外套，手提紅色的珍稀皮革迷你Peekaboo包，即將過年頗為應景，她表示過年會讓3個小孩及老公穿全身紅，自己則以紅色配件搭配。因為疫情無法出國旅行，如果解禁，隋棠說：「我最想去日本吃東西，也很想去冰島放空。」冰島正巧也是莫莉的答案，她說：「我一直很想去冰島看極光，一可以出國，我就立刻訂機票！」

▲莫莉穿白色針織洋裝，襯出好身材，洋裝56,000元、FENDI新春系列包86,900元、。

莫莉一身白色針織洋裝，不但襯出好身材，也襯出黝黑發亮的健康膚色，她說：「我是小麥肌，參加晚宴一定會把皮膚打得亮亮，膚質就會閃閃發光。」她笑說如此一來，很容易在不經意間吸引別人目光。

▲李晶晶穿黃色洋裝相當搶眼，洋裝198,000元、Peekaboo包146,000元。

談起擁有的第一個FENDI，李晶晶說：「是大學的時候，媽媽給我的Baguette，當時覺得跟法國麵包的名字一樣，好特別。」當年的包包還保留著，以後可以留給女兒。李晶晶的女兒已經11歲，目前單身的她坦然透露，去年9月「凍卵」，給自己多一點選擇。

看完秀，隋棠對服裝、秀場都很有感，李晶晶則喜歡鏤空編織、綴著滿滿珍珠的罩衫，她眼神發亮：「很美！跟平常的Couture（訂製服）不太一樣，它的construction（結構）、透明度、Flow（流動感），整個真的很漂亮，性感是很有氣質的，I love this one！」願意穿嗎？思考了兩秒，她笑答：「我的榮幸！」

▲李晶晶最愛這套珍珠鏤空罩衫。

【隔空看時裝周大秀】

2021年伊始，時裝周從男裝到高級訂製服，2月份再進入女裝，過去名人們飛往紐約、倫敦、米蘭、巴黎，現場目睹大秀的震撼，如今因為疫情，時裝秀改為線上發表，嘉賓們也在各自的國家，透過螢幕欣賞。剛發表的DIOR高級訂製服，劉嘉玲穿著黑色長洋裝當看秀嘉賓，DIOR男裝秀則有凱特摩絲（Kate Moss）與女兒Lila Moss捧場。LV則在男裝秀前，將邀請函送給BTS、吳亦凡製造話題，而FENDI 2021秋冬男裝則讓李敏鎬搶先穿上，讓聲量再往上提。

▲劉嘉玲連線欣賞DIOR高級訂製服秀。

▲凱特摩絲（上圖左）與Kim Jone交情甚篤，她先與女兒Lila Moss（上圖右）為Kim Jones執掌的DIOR男裝站台，再親自上陣為FENDI高級訂製服走秀（下圖）。

▲LV男裝秀前，將大秀邀請函送給韓國天團BTS製造話題。

▲韓國男星李敏鎬搶穿FENDI 2021秋冬男裝。

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