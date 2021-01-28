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魏如萱肖想卡地亞美洲豹「賺爆」　大器自己買

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▲魏如萱今出席卡地亞台中專賣店活動。（影／記者陳雅韻攝）

記者陳雅韻／台中報導

卡地亞（Cartier）位於台中大遠百佔地超過百坪的專賣店，今慶祝開幕一周年，邀歌手魏如萱擔任嘉賓，她參觀「香檳概念」為設計主題的大店，忍不住列出想買的珠寶清單，日常款想挑Trinity三環戒，卻又相中美洲豹系列鑽石手鍊，她笑稱：「因為得金曲獎（最佳國語女歌手獎）當天戴美洲豹項鍊，已有革命情感，鑽豹等於賺爆嘛！」

▲▼ 魏如萱 。（圖／公關照）

▲▼ 魏如萱 。（圖／公關照）

▲魏如萱今佩戴卡地亞總價約140萬元的Clash de Cartier珠寶亮相。（圖／卡地亞提供，以下同）
 

一日台中卡地亞行程，魏如萱笑稱從活動嘉賓變成品牌VIP，她大器說：「珠寶自己買！買高價品也不用問過老公。」但她招認這些漂亮首飾只能在有保母幫忙的日子佩戴，春節期間因保母休假，她只能以樸素裝扮帶2歲的兒子，不用想穿任何過年新行頭了。

▲▼Cartier 。（圖／公關照）

▲卡地亞台中專賣店內精緻的美洲豹訂製浮雕牆迎賓。

▲▼Cartier 。（圖／公關照）▲▼Cartier 。（圖／公關照）

▲卡地亞Ballon Bleu de Cartier祥雲圖騰腕錶，333,000元。
 

不過卡地亞有不少農曆新年新品吸引她，主打以祥雲為靈感、搭配經典Double C圖騰的紅金配色喀什米爾羊毛雙面圍巾、絲巾；另一亮點為經典Ballon Bleu de Cartier腕錶33毫米推出祥雲圖騰版本，面盤與錶背均裝飾祥雲圖案，寄予美好祥和的祝福，配上快拆式酒紅色鱷魚皮錶帶，相當喜氣。

▲▼Cartier 。（圖／公關照）

▲卡地亞2021農曆新年喀什米爾羊毛雙面圍巾，42,200元。

▲▼Cartier 。（圖／公關照）

▲卡地亞2021農曆新年絲巾，12,800元。
 

寶格麗（BVLGARI）也為農曆新年創作限定商品，主打B.zero1 Rock系列紅寶石項鍊新年限量款，搖滾味的墜飾改鑲紅寶石，呼應春節喜慶氣氛；而一款紅色包款亦能為新年造型加分，特別設計新年特別版的Serpenti Forever紅石榴石色小牛皮肩背包，鍍淡金色蛇頭扣環飾以紅石榴色琺瑯，成功吸睛。

▲▼Cartier 。（圖／公關照）

▲寶格麗為農曆新年推出B.zero1 Rock系列紅寶石項鍊新年限量款，132,000元。（圖／寶格麗提供，以下同）

▲▼Cartier 。（圖／公關照）

▲寶格麗Serpenti Forever紅石榴石色小牛皮肩背包農曆新年特別版，88,800元。

►寶格麗B.zero1 Rock鑲紅寶迎新年　一點紅討吉利

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關鍵字：

Cartier, 卡地亞, 魏如萱, BVLGARI, 寶格麗

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