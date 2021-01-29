星巴克「黑絲絨蝴蝶結包」超浮誇！拆下裝飾秒變PRADA平價替代款

編輯／Emily 圖／翻攝自小紅書@Ning1、@西红柿小鸡蛋、@DIER、@WONDERLAND、prada.com

大陸星巴克經常推出奢華風商品，先前就有一款激似香奈兒水壺包的杯套引起熱議。最近新推出的情人節系列中，出現了一款「黑絲絨蝴蝶結包」，又讓女孩們瘋狂，可拆卸的巨大蝴蝶結綁在包上是浮誇公主風，拆下來居然秒變PRADA超紅的「腋下包」，差點被誤以為兩個出聯名。

大陸星巴克的情人節系列中，最受矚目的就是這款「黑絲絨蝴蝶結包」，一推出就引起瘋搶，更被稱為PRADA「腋下包」的平價替代版。包包本身是黑色絨面材質，形狀簡單好看，中間有金色的LOGO，造型亮點是背帶上的大蝴蝶結，雖然誇張，卻很適合名媛、公主風等甜美穿搭。

不喜歡浮誇路線，可以把蝴蝶結拆掉，直接變成率性、百搭的小手袋，跟PRADA「腋下包」相似度超高。簡約設計跟休閒風服裝很搭，隨便拎著就能展現時尚感，而且背帶上還隱藏了小彩蛋，用金線繡上了「Every Coffee Tells A Story」這行句子。這款包包售價299人民幣（約台幣1,294元）。

看了星巴克的包包後，也來回顧一下本尊到底長怎樣，掀起「腋下包」風潮的就是PRADA的HOBO手袋，其中很熱門的就是Re-Edition 2005尼龍及Saffiano皮革迷你手袋，包包的混合材質充滿現代感，簡約造型可以和不同風格的服裝完美搭配，雖然有推出多款顏色，但中性的黑色還是最經典不敗。這款包包售價台幣26,000元。

►日妞都在搶星巴克「愛心珠寶盒」 大理石紋路質感美翻天

►台灣星巴克情人節系列亮相 小蜂蜜當主角甜甜噠