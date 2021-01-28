蔡依林撞包小12歲泫雅！裙裝挖洞曬大腿根　用火辣女王氣場拼了

記者王蓁蓁 / 綜合報導

天后蔡依林不論MV、造型只要一出場便皆是話題，近期她換上一身蛇紋印花洋裝，搭配喜慶的大紅色寶格麗（BVLGARI）蛇頭包，瞬間電暈一票粉絲，面對即將迎來的新年以及情人節，泫雅與時尚名媛孫芸芸女兒廖思惟（Trinity）早在IG曬出同款包包，三人少見跨海撞包，引發不少話題。

一出場皆是話題的蔡依林，前陣子剛結束高雄場「Ugly Beauty 2020世界巡迴演唱會」，除了演場勁歌熱舞與強大嘉賓，蔡依林連番換上多套浮誇又吸睛的造型，更是掀起一波熱議，在IG最新貼文中，只見蔡依林一頭長髮優雅旁分，Versace蛇紋印花洋裝展現她曼妙身材，腿上更大膽開洞只用一串英文銀飾作為連接，辣翻粉絲們：「太美了」、「人間梅杜莎」，手拿寶格麗春夏主打的Serpenti Forever Maxi Chain系列紅石榴石色包，紅色與金色的奢華撞色效果，瞬間讓整體造型搶眼加分，順勢帶貨一波。

▲泫雅大方展露惹火螞蟻腰曬同款寶格麗紅石榴石色包。（圖 / 翻攝IG@hyunah_aa)

同款包包也出現在泫雅手上，不同於蔡依林的優雅，泫雅以on tone白色系穿搭，讓寶格麗紅石榴石色包成為造型重點，不負「性感小野馬」之稱，泫雅上下齊發曬出纖瘦鎖骨與惹火螞蟻腰，再搭配公主切髮型，營造個性滿點的街頭少女氣息。

▲廖思惟（Trinity）整體展現熱帶島嶼感氛圍。（圖 / 翻攝IG＠trinityliao）

時尚名媛孫芸芸女兒廖思惟（Trinity）則是一身度假感造型的挖空無袖背心與牛仔短褲，搭配寶格麗紅石榴石色包點綴造型，最後穿上香奈兒涼鞋大方展露筆直美腿，整體展現熱帶島嶼感氛圍。此次少見跨海三連撞，更是引來大批網友討論，粉絲們一面倒認為蔡依林時尚感比較強，但泫雅帶貨力更足，「蔡依林女王氣場噴發」、「更想要泫雅同款」、「只有Trinity是自己買的吧」！



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