Kiehl’s溫感「按摩眼霜」細紋暗沉都消失　韓妞最愛「全臉眼霜」加99.9%金箔

▲Kiehl's全新眼霜使用起來有溫感，被稱為「按摩眼霜」。（圖／記者張毓攝，以下同）

記者張毓容／綜合報導

眼周肌膚比臉部其他部位更薄，且皮脂腺少容易乾燥，本來就是全臉容易最早出現紋路之處，加上現在幾乎人人手機不離身，長時間看3C產品、熬夜晚睡等因素侵襲下，就連不少年輕肌膚也都早早就出現紋路、眼周暗沈，讓人看起來老幾歲。近來，Kiehl’s就針對20+抗初老族群，推出使用起來有溫感的「按摩眼霜」，而在韓國眼霜熱賣第一的AHC，則是推出添加99.9%純金箔的奢華抗老眼霜，全臉都能用的多功能使用法讓人驚艷。

▲Kiehl’s 超能左型C撫紋亮眼精華，15ml，NT$1,900。（圖／品牌提供）



Kiehl’s發現，不再只是30、40世代需要眼霜，眼周保養的需求逐步年輕化，不少20+也已經開始重視眼周保養。因應年輕肌膚抗初老需求，Kiehl’s特別與皮膚科專家合作，打造全新「按摩眼霜」超能左型C撫紋亮眼精華。

超能左型C撫紋亮眼精華添加2大高效成分：10％高濃度左型C和三胜肽複合物，能幫助撫平眼周細紋，平滑緊緻肌膚，且能幫助淡化因疲勞導致血液循環不佳的紫藍色黑眼圈，或因卸妝不完全、過度揉搓眼周造成色素沈澱的咖啡色黑眼圈。

▲「按摩眼霜」質地很絲滑，猶如凝霜不黏膩。



擠出來看似霜狀的淡黃色質地，實際使用起來觸感像是凝霜，絲滑柔順又很清爽，沒有油膩黏感，更特別的是，塗抹時會釋放微熱溫感，由於專業按摩師在為你輕點按摩，能幫助舒緩緊繃肌肉、釋放壓力，因此更被稱為「按摩眼霜」。

▲AHC 黃金逆時超導胜肽緊緻全臉眼霜，40ml，NT$1,250。



而在韓國以神仙水和萬用眼霜獲得超高人氣起家的韓系醫美保養品牌AHC，其眼霜主打全臉都能用，方便、有效又萬用大獲韓妞喜愛，連續4年蟬聯韓國眼霜熱賣第一，全球更熱銷超過8,500萬支。

去年以奢華高效的抗老保養訴求，推出添加金箔的「黃金逆時煥顏系列」，一上市就掀起話題，甚至熱賣到缺貨，今年AHC再推出同系列「超導胜肽緊緻全臉眼霜」，添加99.9%純金箔，有很好的親膚性，可幫助改善眼周易泛紅、敏感狀況外，還能淡化眼周紋路、改善舒緩肌膚老化。保養專家丹楓老師表示：「將黃金加入護膚保養品中，在全球可看到高端專櫃品牌在使用，强項是針對肌膚的保濕、鎖水、抗氧化作用。」

▲「金熨斗眼霜」添加99.9%純金箔，且全臉可用。



被稱為「金熨斗」的超導胜肽緊緻全臉眼霜以黃金高機能胜肽爲首，將黃金和胜肽成分包覆，並搭配膠原蛋白、胺基酸、維他命B、C、天然植萃大小分子玻尿酸等5大緊緻成分，幫助肌膚修護抗氧化，提升光澤，同時強化保濕效果。

最引發關注的是，「金熨斗眼霜」全臉都可使用，可幫助改善如抬頭紋、法令紋、淚溝、木偶紋等7大紋路，一支多用，勢必又是下一個將掀起搶購潮的全臉眼霜。

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