Off-White竟要進軍美妝界？「純白箭頭」氣墊粉餅、護唇膏已經太潮

▲Off-White與韓國美妝集團愛茉莉太平洋合作推出「保養美妝箱」。（圖／翻攝自IG@apmall.official）



記者王則絲／外電報導

以各種聯名闖蕩聞名的潮流品牌Off-White，這回的聯名對象讓人意想不到，Off-White稍早釋出消息，竟將與韓國美妝大集團愛茉莉太平洋（AMOREPACIFIC）聯手推出「保養美妝箱」，外型以帶點灰調的純白色為基礎，並融入Off-White的雙手LOGO、經典的箭頭標誌設計而成，內含許多日常所需美妝、保養品，包括氣墊粉餅、面膜、護唇膏⋯⋯與愛茉莉共同開發，帥氣的外型已吸引不少潮流美少女們的注意。

Off-White經常帶來令人驚喜的聯名企劃，雖然以前便曾經與香氛品牌Byredo合作過，並不算是首次進軍美妝市場，但是這次找來韓國美妝集團愛茉莉太平洋，推出保養和化妝品實在難得。

Off-White與愛茉莉太平洋合作推出的「Protection Box」，以保養美妝箱組合包概念呈現，其實正是針對防疫期間，口罩下頻頻衍生出問題的「疫情肌」所打造。方形的收納箱上有Off-White LOGO的浮雕，還附有一條可拆式背帶，背在身上就能化身一款小包。打開後裡頭包含了氣墊粉餅、護唇膏、面膜、口罩，其中氣墊粉餅的外型特別吸睛，蓋子上大大的箭頭標誌辨識度極高，粉撲與鏡子上也都有小小的LOGO，細節一點也不馬虎，已經能想像在路上拿出來補妝時會有多帥氣。

▲美妝箱中的氣墊粉餅與護唇膏。（圖／翻攝自Hypebae）



除此之外，Off-White更結合了韓國文化，製作出一組韓國傳統棋類遊戲「柶戲」，同樣採用簡約灰白色調的設計呈現，其實會選擇推出這款遊戲是有原因的，因為「柶戲」的棋盤恰巧就和Off-White的箭頭圖案很相似，這是其中蘊含的巧思。這次Off-White和愛茉莉太平洋的合作系列將會在2月1日於Naver Shoping、天貓平台上架。

▲Off-White推出「PLAY KIT」，也就是韓國傳統的「柶戲」。（圖／翻攝自IG@apmall.official）



潮流服裝品牌跨界美妝，其實陸續都有品牌在嘗試，像是先前Supreme推出口紅單品時，便引起一陣討論；平價服飾品牌如ZARA，也有推出自己的美妝系列，包括香水、彩妝，近日值得期待的還有GU即將登陸台灣的全新美妝支線「#4me by GU」，強調將以品牌秉持的「價格美學」呈現，令小資女孩們相當興奮。

▲Supreme曾推出過口紅。（圖／翻攝自Supreme）



▲GU全新彩妝支線#4me將會在今年春夏於台灣登場。（圖／記者王則絲攝）

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