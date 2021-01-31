迪士尼櫻花季新品登場！米妮變身浪漫仙子　粉紅維尼穿妖精裝太Q

編輯／Emily 圖／翻攝自shopdisney.disney.co.jp、sanrio.co.jp

日本迪士尼商店每年都會配合櫻花季推出新系列，今年的商品也搶先公開了！這次選擇米妮和小熊維尼的朋友們為主角，米妮穿著粉紅花瓣裙配上草綠色高跟鞋，宛如花仙子，小熊維尼則整隻變成超嫩粉紅色，穿上綠色T恤、戴上小帽子，看起來就像森林裡的妖精，其他朋友們也全部換上同風格服裝，陪你迎接春天。

迪士尼新推出的櫻花系列都是娃娃，大尺寸的有米妮和維尼兩款，米妮的洋裝裙襬、帽子都有花瓣點綴，配上草綠色裝飾和高跟鞋，看起來清新可愛。維尼的綠色服裝很像森林妖精，原本的黃皮膚變成粉紅色後萌度加倍，讓人看了只想抱緊處理，除了這款還有推出中尺寸娃娃。

▲大尺寸維尼售價4,950日圓（約台幣1,330元），大尺寸米妮售價3,850日圓（約台幣1,034元）。

▲中尺寸維尼3,850日圓（約台幣1,034元）。



不想要太大隻的玩偶，可以選擇小尺寸娃娃和吊飾系列。小尺寸娃娃有維尼和小豬兩款，造型跟大隻的相同，小豬也穿上妖精風的綠衣服配小帽子。吊飾系列除了米妮、維尼和小豬，還有屹耳和小荳，他們也全身染上櫻花粉，搭配草綠色精靈服裝。

▲小尺寸娃娃售價2,750日圓（約台幣739元）。



▲米妮吊飾售價2,200日圓（約台幣591元），小豬吊飾售價1,760日圓（約台幣473元），其他三款售價1,980日圓（約台幣532元）。



另外，圓滾滾的TSUM TSUM系列也有推出櫻花版本，共有米奇、米妮、唐老鴨、黛西、奇奇蒂蒂、小熊維尼、小豬、屹耳九個角色，他們全部都套上粉嫩的櫻花裝，毛毛頭套加上花瓣點綴，軟萌程度破表，全部堆疊在一起更可愛，讓人看了瞬間融化。這系列1月29日在日本開賣，快點找代購了。

▲TSUM TSUM娃娃售價660日圓（約台幣177元）。



喜歡可愛小物的話，日本三麗鷗家族也有推出新款式的娃娃，Hello Kitty和丹尼爾換上日本傳統的服裝，看起來超華麗，還有雙星仙子、美樂蒂與酷洛米的組合，粉嫩顏色搭配特殊造型，讓粉絲們看了更想收藏。這系列娃娃一組4,620日圓（約台幣1,242元）。

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