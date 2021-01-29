甩開萬年大紅色、牛年圖案！這些手袋走完春繼續背也不奇怪

記者王則絲／綜合報導

農曆新年是許多東方國家一年當中最重視的節日，精品品牌為展現對華人市場的重視，每年都會在這時候推出特別設計的新年系列手袋，而設計概念不外乎是運用代表喜氣的紅色，或是取材於當年的生肖動物，但其實不少民眾都認為，這樣的包款僅有在過年期間特別應景，但是過完年、走完春後，再拿出來背會不會有點奇怪？

所以《ET FASHION》就幫大家從各家品牌推出的新年系列中，整理出脫離強烈過年氣息的包款，這些手袋走完春還可以繼續背。

》》》50,000元以上

《CELINE》

早先由Lisa負責演繹的粉色CELINE老花手袋，為CELINE 新春限定的TRIOMPHE EMBROIDERY高級織布系列，以帶有復古風格的深粉紅重新演繹經典凱旋門鎖鏈印花，藉此呼應節慶歡欣氣息。

▲CELINE 2021新春系列，TRIOMPHE EMBROIDERY深粉紅凱旋門經典花紋小型圓盒包，NT＄72,000。



▲CELINE 2021新春系列，TRIOMPHE EMBROIDERY深粉紅凱旋門經典花紋迷你波士頓包，NT＄55,000。



《PRADA》

PRADA一直以來都不太會有太具象的生肖動物設計，今年的農曆新年系列包款設計也不走大紅色系，反而是以黑、白為主。

▲PRADA 納帕軟皮拼縫掛肩袋，NT＄93,000。

》》》50,000以下

《GUCCI》

GUCCI 今年新年系列派出哆啦A夢來進攻大家的荷包，本系列的包款都滾以深酒紅色的皮革滾邊，有呼應到新年的氣息，但是又不會太浮誇，帶出的是一種復古韻味。

▲GUCCI 哆啦A夢水桶包，NT＄49,200、哆啦A夢迷你圓形肩背包，NT＄40,600。



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《MIU MIIU》

充滿少女感的MIU MIU，在今年的新春時節，也沒有特別推出什麼紅色單品，反而還是以大家最愛的黑、白、粉色系為主，這款經典人字紋的手機包非常實用、可愛。

▲MIUMIU Matelassé 皮革手機包，NT＄39,500。

《MICHAEL KORS》

MICHAEL KORS則是為新年推出限定包款，為人氣SOHO包新增格紋毛呢材質的款式，當然還是有帶來必備的紅色，但是今天就來看看百搭的黑色款。

▲MICHAEL KORS Soho 黑色毛呢鍊帶包，NT＄17,500。

《TORY BURCH》

TORY BURCH 2021早春系列中的花卉圖騰單品，其實也很有迎接新年的氛圍，滿滿盛開的花朵彷彿為新春帶來滿滿的希望，也很適合接下來的春夏季節。

▲Tory Burch 復古繽紛花卉印花 Mcgraw 方形小包，NT＄14,900、Tory Burch 復古繽紛花卉雕刻圖騰Robinson肩揹包 NT＄21,900。

《MARC JACOBS》

MARC JACOBS則是選擇獻上由英國諷刺藝術家Magda Archer所創作的塗鴉系列，作為歡慶新年的商品系列，運用熱銷的The Tote Bag包款當作畫布，以繽紛色系搭配可愛塗鴉，除了有符合今年生肖的牛圖案之外，也有小狗狗、兔子還有可愛熊貓。

▲Marc Jacobs X Magda Archer 塗鴉The Tote Bag ，NT＄10,900。

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