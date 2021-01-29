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村上隆微笑小花躍上錶盤竟會轉！　繽紛色「黑掉」全是黑鑽

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▲▼Hublot 。（圖／公關照）

▲Hublot經典融合系列村上隆ALL BLACK 聯名腕錶，847,000元。（圖／Hublot提供，以下同）
 

記者陳雅韻／台北報導

日本當代藝術大師村上隆的微笑小花設計聞名全球，屢屢與精品圈連結創造話題，最早吸引LV（Louis Vuitton，路易威登）攜手設計引發搶購潮的夯包，近日則與名錶品牌Hublot（宇舶錶）聯手推出村上隆ALL BLACK聯名錶，大膽讓向來繽紛的微笑小花「黑掉」，鑲嵌近600顆黑鑽，更吸引人的是結合獨家研發滾珠軸承系統，因此整朵立體小花竟然會旋轉！

▲▼Hublot 。（圖／公關照）

▲村上隆親自演繹與Hublot合作的聯名錶。
 

去年2月村上隆首度參觀Hublot製錶廠，對於品牌留下深刻印象，也促成進一步合作，催生全球限量200只的村上隆ALL BLACK聯名錶，決定以他標誌性的微小花朵圖騰為主角，藉由獨特的滾珠軸承系統連結花柄讓花瓣優雅旋轉，而花蕊部分鑲嵌於藍寶石鏡面上，創造3D立體視覺效果。村上隆對此作品非常滿意，頻頻於IG分享照片與影片宣傳。

▲▼村上隆 。（圖／翻攝takashipom IG）

▲村上隆與法國沛綠雅氣泡天然礦泉水合作，推出微笑小花，搭配沛綠雅經典綠瓶設計。（圖／翻攝takashipom IG）


村上隆與法國天然礦泉水品牌沛綠雅（Perrier）的跨界聯名，也是近期粉絲關注焦點，他有感於新冠肺炎疫情讓世人心情沉悶，不如就讓他創作的微笑小花散播歡樂，因此在沛綠雅經典綠瓶上裝飾著名的微笑小花，吸引粉絲收藏；另外讓人心動的新商品，是他與日本雜誌《Smart》合作推出微笑小花鬆餅平底鍋，一開放預購立刻額滿，足見他的高人氣。

▲▼村上隆 。（圖／翻攝takashipom IG）

▲村上隆與日本雜誌《Smart》合作推出微笑小花鬆餅平底鍋，非常吸引人。（圖／翻攝takashipom IG）

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關鍵字：

村上隆, Hublot, 宇舶錶, Perrier

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