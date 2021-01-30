只想賺錢卻失去幸福　北歐哲學教你「真正的快樂」

▲人生中了解「剛剛好」的定義是長久要學習的課題。（圖／Pexels）

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生活上繁忙的節奏，讓我們失去「慢下來」的能力，同樣的，我們也變得無力思考，究竟什麼是屬於自己或身邊人的大幸福，總覺得失去目標會讓人生怠惰，卻無法理解盲目追尋，也是失去目標的定義之一。

不知是否文化使然，從小我們就被教導要努力，總是汲汲營營的工作，想賺更多錢、想往上爬、揹負許多壓力，甚至做出讓自己心碎的妥協，換來的卻不是真正想要、或讓自己快樂的東西，有時大費周章的「營造快樂」，說不定還比不上1小時安靜地望著海。

在瑞典斯德哥爾摩的國際機場，會發現其內免稅店沒有我們所熟悉的奢華品牌，即便是在這樣一個觀光客密度最高的場合，也能對他們的生活態度略知一二，他們理解真正優秀的商品與設計比品牌更加重要，「讓生活更好」的核心來自於心靈方面的滿足。

▲不被慾望與商業掌握，知道什麼是好東西。（圖／Pexels）

認真工作，提高效率

工作在生活中是必要的，它不會讓人生變的悲慘，除非是你讓它變的悲慘，每天認真且有效率地解決每一件事，並適可而止，盡量不加班並減少壓力，因為下班後的生活也很重要，它需要達到一個平衡，才有可能長久並進行發展。

需要才是購物的理由

購物只能為某些人做「短暫的心靈治療」，更多人因為瘋狂或超量購物，導致壓迫生活空間，甚至負債累累，然後就陷入更無限的循環，分清楚「需要」跟「想要」的東西，是為自己生活負責的一種方式，也可以減少地球的資源浪費與垃圾減量。

找到心靈真正覺得開心的時刻

有很多時候，快樂是跟金錢無關的，花上一個下午烤蛋糕、做出自己心中想吃的菜、花時間整理最喜歡的書櫃，那些愉快的小時光就像是種「儀式」，讓你舒適的一段過程，不需要花大錢去五星飯店度假放鬆，在家中一個讓你舒適的小角落就能達成。

▲找到讓自己心靈平靜的方法。（圖／unsplash）

不追求極簡，沒有極端

很多人以為北歐風格就是追求極簡，其實並不然，無論是極簡或奢華，都是過為極端的表現，或許以「真正需要的、懂得足夠的」概念，才是剛剛好的想法，其實人真正需要的很少，大部份都是慾望的「想要」，卻因為如此也囚禁了我們，告訴自己要賺更多才會快樂。