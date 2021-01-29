fb ig video ETtoday search mobile

Jennie根本「熊熊」中毒！外套密密麻麻全是熊　超Ｑ手機架也搜出了

>

▲Jennie熊熊裝。（圖／翻攝自IG）

▲Jennie最新私服照，近看會發現外套上滿滿都是小熊！（圖／翻攝自IG@jennierubyjane）

記者王則絲／台北報導

韓女團BLACKPINK成員Jennie在IG上坐擁超過3880萬粉絲，經常讓自己穿著、使用的單品瞬間熱銷，驚人的帶貨力早已不是新鮮事，從Jennie最近的貼文中可以發現，她根本就是中了「熊熊」的毒，蓬鬆的羽絨外套上遠看還以為是小碎花，近看才發現上面密密麻麻全是小熊，而且連手機殼上的手機架也是熊！

▲Jennie熊熊裝。（圖／翻攝自IG）

▲Jennie熊熊裝。（圖／翻攝自IG）

▲Jennie的羽絨外套拉近一看，上頭竟是密密麻麻的花紋竟是無數隻的熊熊。（圖／翻攝自IG@jennierubyjane）

近期正值深冬，韓國的天氣相當寒冷，幾乎每天都零下十幾度，女明星也顧不了這麼多了，保暖更重要，Jennie外出時便把自己層層包成了一顆球，一身休閒寬鬆的裝扮還是無法抵擋住可愛，Jennie身上穿的蓬鬆羽絨外套來自BALENCIAGA，遠遠的看就像是滿版的小碎花，但是把鏡頭拉近一看，上頭竟是滿版的泰迪熊圖案，而且還有非常多種穿著不同衣服的小熊，非常可愛。

畫面裡還能發現，Jennie最近為手機換上了新裝，在透明手機殼上貼了一隻巨大的熊熊手機架，一拿出來就被網友們敲碗問翻，其實這是韓國非常有人氣的文創品牌Wiggle Wiggle所推出的熊熊手機架，顏色很鮮豔搶眼、童趣風格超級Q，且價格很親民，才約台幣400元，女孩們想要購入同款毫無壓力。

▲Jennie熊熊裝。（圖／翻攝自IG）

▲Jennie熊熊裝。（圖／翻攝自IG）

▲Jennie的熊熊手機架來自韓國文創品牌Wiggle Wiggle。（圖／翻攝自IG@wigglewiggle.official）

從Jennie的穿搭還有生活小物可以發現她真的非常喜歡熊熊，除了衣服跟手機架之外，Jennie 先前還曾夾過熊熊造型的髮夾。

►李多熙貼身洋裝上胸口「連開3個洞」　驚人長腿洩壓倒性氣場

►全智賢穿便宜「大嬸裝」全靠臉在撐　把不到千元衣服穿出精品感

關鍵字：

Jennie, 熊熊, 手機架, 手機殼

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

陳庭妮、大霈穿LV變形老花短裙曬美腿

陳庭妮、大霈穿LV變形老花短裙曬美腿

郭碧婷產後亮相狀態驚人！20萬元「純白羽毛禮服」秀曲線

郭碧婷產後亮相狀態驚人！20萬元「純白羽毛禮服」秀曲線

全智賢防掉髮「洗頭必做2件事」！椰子油是關鍵

全智賢防掉髮「洗頭必做2件事」！椰子油是關鍵

IKEA隱藏版TOP10單品　49元起CP值高到不可思議

IKEA隱藏版TOP10單品　49元起CP值高到不可思議

包・開箱／LONGCHAMP把「小牛」牽進招牌摺疊包

包・開箱／LONGCHAMP把「小牛」牽進招牌摺疊包

曾之喬背的COACH米奇包竟是「限定中的限定款」

曾之喬背的COACH米奇包竟是「限定中的限定款」

靠一件「羽絨外套」過整個冬天　女星們4種穿搭法時髦又顯瘦

靠一件「羽絨外套」過整個冬天　女星們4種穿搭法時髦又顯瘦

SEIKO 140周年首發錶曝光　復刻60年代機械錶招牌作

SEIKO 140周年首發錶曝光　復刻60年代機械錶招牌作

LOEWE聯名《龍貓》可愛爆發　 男陳昊森搶先曝光

LOEWE聯名《龍貓》可愛爆發　 男陳昊森搶先曝光

BURBERRY「LOVE」塗鴉圍巾　最Easy的3種圍法

BURBERRY「LOVE」塗鴉圍巾　最Easy的3種圍法

ET Fashion

推薦閱讀

小心「5大壞習慣」讓白髮提早現身！第一項超多人不知道

小心「5大壞習慣」讓白髮提早現身！第一項超多人不知道

星巴克1／28起「再推」買一送一　限定5款飲品現賺一杯

星巴克1／28起「再推」買一送一　限定5款飲品現賺一杯

挑戰最低價！AirPods超殺5290元→3888元　24小時炫風特賣快衝

挑戰最低價！AirPods超殺5290元→3888元　24小時炫風特賣快衝

星巴克「黑絲絨蝴蝶結包」超浮誇！拆下裝飾秒變PRADA平價替代款 全智賢穿便宜「大嬸裝」全靠臉在撐　把不到千元衣服穿出精品感 日本皮膚科醫師：加速衰老的「10種食物」，少碰為妙！ 蔡依林撞包小12歲泫雅！裙裝挖洞曬大腿根　用火辣女王氣場拼了 年前最後一波！UNIQLO、GU「新春優惠」1／29開跑　必買單品總整理 200元買到「7星級飯店」枕頭！3D立體枕芯包覆性強　睡到自然醒 過年摸一圈還不夠！麻將控必備4款周邊　開局就拿一手好牌

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面