Jennie根本「熊熊」中毒！外套密密麻麻全是熊　超Ｑ手機架也搜出了

▲Jennie最新私服照，近看會發現外套上滿滿都是小熊！（圖／翻攝自IG@jennierubyjane）



記者王則絲／台北報導

韓女團BLACKPINK成員Jennie在IG上坐擁超過3880萬粉絲，經常讓自己穿著、使用的單品瞬間熱銷，驚人的帶貨力早已不是新鮮事，從Jennie最近的貼文中可以發現，她根本就是中了「熊熊」的毒，蓬鬆的羽絨外套上遠看還以為是小碎花，近看才發現上面密密麻麻全是小熊，而且連手機殼上的手機架也是熊！

▲Jennie的羽絨外套拉近一看，上頭竟是密密麻麻的花紋竟是無數隻的熊熊。（圖／翻攝自IG@jennierubyjane）

近期正值深冬，韓國的天氣相當寒冷，幾乎每天都零下十幾度，女明星也顧不了這麼多了，保暖更重要，Jennie外出時便把自己層層包成了一顆球，一身休閒寬鬆的裝扮還是無法抵擋住可愛，Jennie身上穿的蓬鬆羽絨外套來自BALENCIAGA，遠遠的看就像是滿版的小碎花，但是把鏡頭拉近一看，上頭竟是滿版的泰迪熊圖案，而且還有非常多種穿著不同衣服的小熊，非常可愛。

畫面裡還能發現，Jennie最近為手機換上了新裝，在透明手機殼上貼了一隻巨大的熊熊手機架，一拿出來就被網友們敲碗問翻，其實這是韓國非常有人氣的文創品牌Wiggle Wiggle所推出的熊熊手機架，顏色很鮮豔搶眼、童趣風格超級Q，且價格很親民，才約台幣400元，女孩們想要購入同款毫無壓力。

▲Jennie的熊熊手機架來自韓國文創品牌Wiggle Wiggle。（圖／翻攝自IG@wigglewiggle.official）

從Jennie的穿搭還有生活小物可以發現她真的非常喜歡熊熊，除了衣服跟手機架之外，Jennie 先前還曾夾過熊熊造型的髮夾。

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