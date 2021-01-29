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《小紅書》萬人收藏！網推「7天瘦出天鵝臂」，穿針織也不怕壯

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▲▼萬人收藏！教你7天瘦出天鵝臂 。（圖／翻攝自小紅書、IG）

▲手臂一細，整個人看起來就清瘦。（圖／翻攝自IG/stylenanda_korea、小紅書/F_飯飯，以下同）

編輯/ Lily

雖然說冬季沒什麼機會露手臂，但若是手臂肉太多，穿著針織不只顯壯，整個人更看起來大一號，想要穿冬季也擁有勻稱手臂，現在就跟著學「7天瘦出天鵝臂」運動，告別顯壯蝴蝶袖，在家也可以輕鬆瘦。

▲▼ 《小紅書》萬人收藏！7天瘦出天鵝臂 。（圖／翻攝自小紅書）

#平舉環繞

雙臂握拳將將雙手平舉，先順時針繞圈再逆時針繞圈，繞圈時手臂要盡量伸直，維持各30秒。

▲▼ 《小紅書》萬人收藏！7天瘦出天鵝臂 。（圖／翻攝自小紅書）

#上下交替擺動

雙手握拳將手臂向前伸直，與肩同寬，使兩臂盡量保持平行，兩手臂上下擺動，維持30秒。

▲▼ 《小紅書》萬人收藏！7天瘦出天鵝臂 。（圖／翻攝自小紅書）

#握拳擴胸

雙手握拳將手臂抬至和肩膀一樣高，向外打開像做擴胸運動一樣，做的時候手臂不要下垂，做30秒。

▲▼ 《小紅書》萬人收藏！7天瘦出天鵝臂 。（圖／翻攝自小紅書）

#交替上舉

雙手握拳後屈肘，將手心相對收在肩膀位置，兩手交替向上舉過頭頂，向上舉的時候手臂要伸直，同樣維持30秒。

▲▼ 《小紅書》萬人收藏！7天瘦出天鵝臂 。（圖／翻攝自小紅書）

#肩膀直角式

將手臂水平伸直，兩臂保持平行，手肘彎曲成90度然後向上翻起，注意兩手臂的要維持90度做30秒。

▲▼ 《小紅書》萬人收藏！7天瘦出天鵝臂 。（圖／翻攝自小紅書）

#躲貓貓式

手臂在胸前彎曲成90度，掌心向外打開雙臂，然後掌心向內收回去，注意手臂打開和合攏時的掌心方向，持續做30秒。

▲▼ 《小紅書》萬人收藏！7天瘦出天鵝臂 。（圖／翻攝自小紅書）

#花胳膊式

雙手手臂合十，手臂向上伸直，手肘向後彎曲，注意手掌不能分開的前提下，盡量最大向度向後彎曲做30秒。

以上7個動作在家就能做，只要睡前花幾分鐘，大約7天就能見到初步成效，與其分享收藏，不如現在就跟著動起來吧！

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關鍵字：

瘦手臂, 簡單, 居家運動

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