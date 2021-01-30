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巧克力會發胖？「黑巧克力」的5大優點　吃對更有益瘦身還抗老

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▲▼黑巧克力的5大好處。（圖／翻攝IG,unsplash）

▲黑巧克力含有許多對身體、肌膚有益的營養成分，吃對有益健康還不怕胖。（圖／翻攝IG@ lits_beauty）

編輯／Amanda　圖／翻攝unsplash、pexels

女生一定都聽說過，要減肥、維持身材就要遠離甜食，包括巧克力，但其實有一種巧克力吃對不僅能幫助瘦身，還能延緩老化、養護肌膚，那就是「黑巧克力」！黑巧克力含有可可亞、多酚、優質脂肪，適量適當的食用對健康有益處，快來看看吃黑巧克力有哪些優點，還有該怎麼吃才對。

1.含有豐富營養素

高品質的黑巧克力不僅有豐富的纖維，其中也含有像是鉀、磷、鋅、硒、鐵、錳等各種人體必需礦物質。

▲▼黑巧克力的5大好處。（圖／翻攝IG,unsplash）

2.強大的抗氧化功效

黑巧克力擁有的豐富元素中，含有多酚、兒茶素等擁有強大抗氧化功效的營養素，可幫助身體、肌膚延緩衰老。

3.提高大腦運轉效率

有研究指出，黑巧克力裡所含的多酚能幫助提高大腦的腦源性神經營養因子（BDNF），BDNF可促進大腦神經細胞的生長，可幫助對抗抑鬱、失智和一些大腦疾病

▲▼黑巧克力的5大好處。（圖／翻攝IG,unsplash）

4.降低血壓

常健身的人一定聽說過氮泵，而黑巧克力能幫助身體更好的製造一氧化氮，而一氧化氮就是氮泵中的主要成分一，可以幫助降低血流阻力，改善血流速度，幫助降低血壓，使人更有精力。

▲▼黑巧克力的5大好處。（圖／翻攝IG,unsplash）

5.讓人感到愉悅

有些人會採取低碳飲食、生酮飲食來維持身材或減肥，而因為攝取的碳水減少，多數人都會經歷一段情緒低落期，這時後可適當補充高品質的黑巧克力，可以幫助提升情緒。因為黑巧克力中的色氨酸能有效幫助身體產生血清素，讓人感到愉悅、幸福。

總結黑巧克力的優點，黑巧克力吃得對，對健康、體重管理甚至養顏美容都有幫助。想吃對，首先在挑選黑巧克力時，建議要選擇可可含量70%以上黑巧克，且盡量挑選低糖、低黑巧克力，可以使血糖上升速度較慢，更能達到穩定血糖的目的。

還有一個關於什麼時候吃的小秘訣。有研究報告指出，巧克力中可可能有效增加人體對於葡萄糖的耐受度，所以特別建議在吃正餐之前，先吃一塊黑巧克力，對於正在瘦身或飲食控管的人來說，會更有幫助。

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