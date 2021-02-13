鐵粉空空賞20罐以上！資生堂「冠軍乳霜」破盤價2100元

文／C編

秋冬季節直到初春，天氣忽冷忽熱、肌膚缺水乾燥，乳液不太夠力，很多乾性肌膚或是混和性肌膚的人，都會選擇乳霜類型的保養品，增加肌膚的保水度，提到乳霜，絕對不能忽略的就是資生堂（SHISEIDO）的百優精純乳霜，很多人都是說小姐開始用到當阿嬤，用完至少20瓶，肌膚都沒有細紋，可見東西真的好用又厲害。

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▲SHISEIDO資生堂百優精純乳霜加大版75ml，原價3,900元，特價2,100元，點我購買。



資生堂的百優精純乳霜可以說是NO.1的抗老乳霜，自1988年上市開始，配方沒有多大改變，裡面添加生化玻尿酸，2005年升級至具有強化保濕功效成分的超級生化玻尿酸，2011年再度升級添加超級生化醣醛酸N，可以維持肌膚高效保濕，預防肌齡老化。

除了這兩款精華成分之外，還添加獨家生化賦活複合物 - 有助於提升肌膚光滑，緊實柔嫩，並且減少明顯的細紋及皺紋；搭配玫瑰蘋果葉精華可以防禦外來不良因素的傷害，可抗黯沉修護肌膚彈力，再現年輕光采。

▲初春需要好好保養，讓肌膚水嫩不鬧脾氣。（圖／pakutaso）



不只是成分相當厲害，質地更是不像一般乳霜一樣，質地宛如絲綢般絲滑，一抹就可以輕鬆推勻，打造出年輕具有彈力的肌膚，而且相當清爽，使用起來一點都不會黏膩，卻又有乳霜的保濕感。

說它是第一名的乳霜一點都不為過，除了熱賣30多年、每3秒就可以賣出一罐，銷量更是堆疊出1,000座101高度的「神級乳霜」，真的非常厲害，還沒有用過真的就落伍太久了，身為女孩一定要使用過才是真正有做到美肌保養。

不只是數字會說話，盤點網路上的評價也是一票好評推薦，包括「冬天唯一不會讓我脫皮的產品」、「我阿嬤是愛用者，大概用掉20來罐有，阿嬤皮膚很好」、「很好用！就是歷久不衰的好產品」、「超好用唷，26歲用到現在30歲，未來繼續用」。

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可見真的是非常厲害的產品，「Her和她」就推出百優精純乳霜加大版，75ml，原價3900元、破盤價2100元，等於直接現省1800元，超殺的價格，剛好用壓歲錢來入手人生第一瓶專櫃保養再適合也不過。