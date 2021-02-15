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ANNA SUI最熱門淡香水只要250元！拿到壓歲錢快下單

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文／C編

女孩對於香味總是特別敏感，要找到好聞的味道、青春的少女氣息，那絕對不能忽略ANNA SUI的香水，因為它總是運用香味的味道，帶人重回年輕、少女的感覺，輕甜的香氣讓人聞到就很雀躍，繽紛華麗卻一點都不會過於成熟，以下就盤點ANNA SUI必備的5款香氣，購物網站「Her和她」推出5ml小香水，2入原價1560元，特價只要499元，等於一瓶才250元，讓妳輕鬆搭配出專屬於自己的味道。

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▲香水,堅果,。（圖／Her）

▲ANNA SUI淡香水5種組合：獨角獸+許願、獨角獸+幸運、獨角獸+人魚、人魚+許願、人魚+花悅，5mlX2，原價1560元、特價499元。點我購買。

ANNA SUI 童話獨角獸淡香水

資深調香師Jerome Epinette特別跨刀，完美描繪了Anna Sui童話獨角獸淡香水的甜蜜魅力所在，在奇異的世界中創造出全新幻想，酸漾的紅柚跟粉紅胡椒交織，微微刺激出一種不可自拔的浪漫樂觀，閃閃發光的覆盆子果糖俏皮可愛，鮮美果萃滴下紫羅蘭的花瓣，橙花與蘭的溫柔隨風灑落，散成一地的風情，舒心甜美令人上癮，徜徉在黃金柏樹和雪松的森林中，清新沉靜的樹梢延續不朽幻想。

ANNA SUI 許願精靈女性淡香水

清新的花果香調，可以說是品牌非常經典的味道之一，前味以檸檬、哈密瓜、金盞花帶出清新的香甜的氣息，中調鳳梨、黑醋栗帶出酸甜可口的味道，讓人忍不住想要一再探究香味的層次，最後琥珀、白雪松、白麝香展現出溫潤浪漫的香氣。

▲香水能傳遞心情、表達個性。（圖／Pexels）

ANNA SUI 幸運精靈淡香水

檸檬、柑橘、紅柚的柑橘香調展現出明亮的氣息，喚醒女性心中的小女孩，搭配最近非常火紅的蒼蘭交織橙花、蘭花的香氣，展現出專屬女性的浪漫情懷，最後麝香、檀香、琥珀讓香味更加餘韻悠長。

ANNA SUI 童話美人魚淡香水

這款香調展現出小美人魚公主的三種個性，好奇心旺盛的前調透過多汁血橙、柑橘襯托出活潑，加上豆蔻的加持讓味道更加清新。果斷又有主見的中味用牡丹與茉莉花香相互陪襯，因荔枝的加入更添風味，同時熱心又樂觀的後調以香草、蜂蜜賦予香調圓滑又柔軟的氣息，金色木香為它的餘韻帶來澄澈感。

ANNA SUI 花悅精靈淡香水

蘊涵豐碩的新鮮蘋果和濃郁的義大利檸檬，帶你穿越於海邊的果園和樹林間，途中經過百花盛開的花園，白茉莉、鳶尾花以及橙花綻放出原始的性感女性氣質，隨著香氛變化帶來內心和諧與愉悅，麝香與檀香的包裹環繞，就像環繞著平靜的光環。

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▲香水,堅果,。（圖／Her）

▲ANNA SUI淡香水5種組合：獨角獸+許願、獨角獸+幸運、獨角獸+人魚、人魚+許願、人魚+花悅，5mlX2，原價1560元、特價499元。點我購買。

「Her和她」推出ANNA SUI淡香水總共有5種組合可以挑選，包括：獨角獸+許願、獨角獸+幸運、獨角獸+人魚、人魚+許願、人魚+花悅，總共是5mlX2的組合，原價1560元、特價499元，相當於一瓶250元，非常划算。

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關鍵字：

Anna Sui, 香水, Her, Her和她

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