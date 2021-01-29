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日本皮膚科醫師：加速衰老的「10種食物」，少碰為妙！

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▲▼皮膚科醫師：加速衰老的「10種食物」 。（圖／翻攝自IG、Unsplash）

▲以下10種食物少吃，越活越年輕。（圖／翻攝自IG/aoi186、Unsplash，以下同）

編輯 / Lily

人家說照顧肌膚要內外兼顧，除了臉上抹的，吃進嘴裡的也很重要。許多食材內含豐富營養，專家建議多吃，但飲食中總有些地雷，多吃容易使肌膚發炎，容易造成肌膚下垂，皮膚科醫師分享10種食物多吃容易老，盡量避免較好。

#精製糖

糖是老化的第一元凶，它會影響肌膚的彈性蛋白和膠原蛋白生成，導致肌膚下垂，紋路生成。醫師指出精製糖，尤其是白砂糖，不只會影響肌膚，多吃更是容易發胖。想是女生最愛的蛋糕和糖果應少吃，如果真的嘴饞就用黑巧立代替。

▲▼皮膚科醫師：加速衰老的「10種食物」 。（圖／翻攝自IG、Unsplash）

#人造奶油

奶油本來就多吃無益，但是奶油中的人造奶油，營養價值更是，內含不健康的反式脂肪酸，會導致肌膚稱成乾燥和皺紋，一定要特別留心。

#果乾

果乾內含有多的糖，先前有提到多吃糖的壞處，另外果乾因要增加保存期限，都會添加亞硫酸鹽，這會阻礙膠原蛋白的生長，使肌膚老化速度增快。

▲▼皮膚科醫師：加速衰老的「10種食物」 。（圖／翻攝自IG、Unsplash）

#大豆油

高度加工油類都含大量反式脂肪酸，使肌膚發炎且容易衰老，當肌膚變得脆弱，只要稍強的日曬既容易長斑、和大豆油比起，橄欖油和椰子油是相對健康的選擇。

#辛辣食物

雖然辛辣食物吃起來很過癮，但往往會加重肌膚的發炎程度，想是許多人吃辣，第二天就會大冒痘，當肌膚血管擴張，臉上斑點容易生成，更嚴重甚至會有毛細血管破裂問題。

▲▼皮膚科醫師：加速衰老的「10種食物」 。（圖／翻攝自IG、Unsplash）

#快餐

日本醫師分享，快餐就是讓人快速變老的餐點，內含有害反式脂肪，當堆積在體內難以排出時，就會使肌膚鬆弛或產生皺紋。

#酒類

喝酒容易影響肝臟健康，若體內累積毒素無法排出，肌膚會衰老加快，若真的要喝，建議選擇紅酒，富含紅酒多酚，幫助抵禦衰老。

▲▼皮膚科醫師：加速衰老的「10種食物」 。（圖／翻攝自IG、Unsplash）

#碳水化合物

飯、麵、澱粉等碳水化合物要少吃，經過分解會轉化成糖分，身體多吃絕無好處。

#加工肉質品

加工肉品像是香腸、火腿、培根等，內含大量防腐劑和亞硫酸鹽，多吃會使肌膚慢性發炎，另外許多人吃了會想喝水，高鹽分容易被水分鎖至體內，導致水腫問題。

▲▼皮膚科醫師：加速衰老的「10種食物」 。（圖／翻攝自IG、Unsplash）

#高溫油炸

研究顯示，高溫油炸容易產生糖化終產物，就是蛋白質或脂肪加上糖分子後，連結在一起，經過一連串反應後所形成的產物。這容易引起肌膚衰老，和高溫油炸比起，低溫烹煮更為健康。

關鍵字：

衰老, 加速, 食物, 健康飲食

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