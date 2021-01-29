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Reebok聯名「分趾鞋」怪到人人愛！1月30日開搶　還送專屬襪子

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▲鞋款綜合 。（圖／品牌提供）

▲Maison Margiela與Reebok聯名分趾鞋真實樣貌曝光 。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安 ／綜合報導

潮流與運動品牌越走越近，Maison Margiela與Reebok破天荒聯名，將紅遍全球的Tabi 分趾足袋輪廓，與擅長的Bianchetto油漆塗層技術，注入Reebok 經典鞋款Classic Leather之上，帶來無限亮點，台灣粉絲們將在1月30日同步全球開搶。此外，《ET FASHION》也加碼整理出Air Jordan XIV Low x CLOT等近期夯款潮鞋清單，看完簡直荷包破洞！

▲鞋款綜合 。（圖／品牌提供）

▲鞋款綜合 。（圖／品牌提供）

▲鞋款重新解構Reebok在1983年堆出的Classic Leather外型，台灣1月30日官網同步全球開賣，NT$10,800 。（圖／品牌提供）

Reebok在2020年首次攜手法國高訂時裝品牌Maison Margiela ，打造Tabi Instapump Fury聯名鞋款，讓時尚迷十分振奮，如今2021年才剛開始，又帶來了「分趾鞋Classic Leather Tabi」，不少人都戲稱是醜出高人氣。鞋款重新解構Reebok在1983年堆出的Classic Leather外型，融入最吸睛的分趾設計，並在黑色的皮革上加入Maison Margiela 手工感的塗層工藝，賦予鞋子率性自由的靈魂。

▲鞋款綜合 。（圖／品牌提供）

▲附送鞋款專屬Tabi Sock分趾襪。（圖／品牌提供）

此外，鞋款以Nappa皮革搭配 EVA 中底，鞋舌則放上兩大品牌的重要識別，Maison Margiela鞋履類專屬的22 號與Reebok Vector Logo，做舊感的同時賦予新意，也將兩大品牌特色完美保留，極具收藏價值。當然鞋款一出，有許多粉絲發問，既然是分趾鞋，裡頭的襪子怎麼穿？品牌將在1月30日開賣時，附贈專屬Tabi Sock分趾襪，解決大家困惑已久的煩惱，民眾想入手千萬別錯過。

【看更多話題夯鞋】

Air Jordan XIV Low x CLOT

▲鞋款綜合 。（圖／品牌提供）

▲鞋款綜合 。（圖／品牌提供）

▲Air Jordan XIV Low x CLOT再次為經典鞋款披上了兵馬俑盔甲，將於 2 月 8 日起在 JUICE 指定店點發售。（圖／品牌提供）

Air Jordan XIV Low x CLOT再次為經典鞋款披上了兵馬俑盔甲，整體配色採用先前聯名產品中，熟悉的棕褐色與沙色作為主色調。鞋舌設計靈感源於東方傳統文化中的卷軸， JORDAN 和 CLOT  字樣分別印在左右腳的鞋舌上；鞋面規律地壓有兩個及三個小點，代表著 “ 23 ” 這個傳奇的數字，低調地向 Michael Jordan 表示敬意。後跟配有中國結及錢幣裝飾，象徵著傳統文化中的吉祥如意。

PUMA Cruise Rider

▲鞋款綜合 。（圖／品牌提供）

▲鞋款綜合 。（圖／品牌提供）

▲白斑名模 Winnie Harlow 演繹流行系列 Classics 寬版長厚連帽 T 恤 $1,980、流行系列 Classics 長褲$1,680、Cruise Rider $2,980 。（圖／品牌提供）

PUMA Cruise Rider 鞋面混合尼龍、麂皮、與皮革等異材質，外底使用輕量耐磨材質搭配超舒適 Rider Foam，宛如彈簧柱般能有效吸收雙腳落地時地面的反向回震，舒適度全面升級，十足將實著機能與復古時尚揉合再現，更曝光了首波形象照，由白斑名模 Winnie Harlow 拍攝，帶給人無限正能量。

關鍵字：

Maison Margiela, Reebok, 分趾鞋, NIKE, PUMA

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