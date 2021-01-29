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亮・珠寶／鑽石領結、領帶華麗變身　Boucheron連鈕扣都是祖母綠

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▲▼Boucheron VCA 。（圖／公關照）

▲Boucheron LAVALLIÈRE DIAMANTS鑽石領結項鍊可變化為一條項鍊、一條頸鍊、一件領針。（圖／Boucheron提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

服裝精緻的細節化為華美珠寶，總引人入勝，Boucheron（寶詩龍）發表全新高級珠寶系列「Histoire de style , Art Deco」從歷史檔案庫裡Art Deco裝飾藝術風格作品獲得啟發，將「咆哮的二十年代（Roaring Twenties）」巴黎女子以男性服飾元素作為穿搭主張的精神融入其中，於是創作出領帶、領結造型項鍊等作品，且均能轉化成其他樣貌佩戴，充滿驚喜。

▲▼Boucheron VCA 。（圖／公關照）

▲Boucheron CRAVATE ÉMERAUDE祖母綠珠寶領帶項鍊可變化出多種佩戴法。

Boucheron「Histoire de style , Art Deco」系列高級珠寶共有20件作品，在創意總監Claire Choisne巧手設計下，呈現黑與白為主色調、時而點綴祖母綠的服裝精緻細節與佩件，例如LAVALLIÈRE DIAMANTS鑽石領結項鍊可轉化成一條項鍊、一條頸鍊、一件領針；而CRAVATE ÉMERAUDE祖母綠珠寶領帶項鍊，亦可變出多種佩戴法，可以長如領帶、一條Y字流蘇長項鍊、一個鍊墜，或卸下中心的祖母綠成為一件頸鍊或陽剛氣息的胸針。

▲▼Boucheron VCA 。（圖／公關照）

▲Boucheron COL ÉMERAUDES祖母綠寶石衣領項鍊的祖母綠嵌於水晶內部，並以瑪瑙飾邊呼應著芳登廣場的八角造型。

一件簡單的上衣也需要華麗的衣領妝點，COL ÉMERAUDES祖母綠寶石衣領項鍊正是夢幻設計，同時洩露Boucheron品牌DNA，因為28顆總重約24.59克拉的祖母綠嵌於水晶內部，並以瑪瑙飾邊，呼應著總店所在地芳登廣場的八角造型；別忘了鈕扣與蝴蝶結也常成為服裝的亮點，變身為深具氣勢的BOUTON ÉMERAUDE 祖母綠鈕扣戒指、NŒUD DIAMANTS鑽石領結戒指，後者的戒指竟還可變身，領結拆下成為簡潔的單鑽戒。

▲▼Boucheron VCA 。（圖／公關照）▲▼Boucheron VCA 。（圖／公關照）

▲Boucheron BOUTON ÉMERAUDE祖母綠鈕扣（左），NŒUD DIAMANTS鑽石領結戒指的卸下領結變身單鑽戒。

同為法國珠寶世家的梵克雅寶（Van Cleef & Arpels），則從高級訂製服擷取靈感，將其細緻的蕾絲、衣領、蝴蝶結轉化成Snowflake系列高級珠寶，而訂製服上的層疊亮片也變成色彩繽紛的Bouton d’Or系列珠寶，展現活潑風格。

▲▼Boucheron VCA 。（圖／公關照）

▲梵克雅寶將高級訂製服的亮片轉化成Bouton d'or系列珠寶。（圖／梵克雅寶提供，以下同）

而梵克雅寶最大膽之作是1938年問世的Zip項鍊，當時溫莎公爵夫人向品牌提出希望將1924年引進法國、最初使用於飛行員與水手制服上的拉鍊變成珠寶，品牌化為真實，製作出真的能開闔的拉鍊項鍊，並可轉變成手鍊佩戴，至今仍深受珠寶收藏家喜愛。

▲▼Boucheron VCA 。（圖／公關照）▲▼Boucheron VCA 。（圖／公關照）

▲梵克雅寶靈感來自拉鍊的Zip Antique Pastilles玫瑰金鑲粉紅色藍寶石與鑽石項鍊，可轉化成手環。

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關鍵字：

亮珠寶, 梵克雅寶, Van Cleef & Arpels, Boucheron, 寶詩龍

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