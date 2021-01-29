網：準到嚇人！從「握拳方式」看真實性格，你是哪一種？

▲人的直覺動作，往往曝露真實內心。（圖／Unsplash）

編輯 / Lily

一個人的直覺動作是騙不了人的，日前有一個《握拳心理測驗》引起網友們熱議，據說只要從你握拳動作就能看出真實性格，不少人實測都喊神準，一起來瞧瞧！

看一看你是怎麼握拳的呢？

▲試著握拳，看看你是哪一種。（圖／翻攝自小紅書）

A：拇指在上，指尖微微向下

你是一個很灑脫的人，正直善良且樂於助人，感情豐富的你常會因為一首歌或是一件小事情而感動不已，較容易相信別人，總是毫無保留付出，記得要保護自己，避免「真心換絕情」。

B：拇指在外，置於側面

你喜歡與人為善，是個和平主義者，對朋友或是對工作上的交際都充滿智慧，做事認真的態度，使你在異性面前特別有魅力。在外看似完美，但內心優柔寡斷，因為你很在意別人的眼光，總容易把簡單的事情複雜化。

C：拇指被其他手指包住

外人看你總低調神祕，個性較為滿熟，身邊的好友都認識多年以上，較難拓展新的交友圈，做起事還深思熟慮，總是把情緒藏的很深，談起感情也容易想太多，被動的你總錯失好的機會。

D： 姆指向上，指尖有點翹起

你善變又愛玩是朋友眼中的開心果，但遇到正事的時候，又能果斷處理問題，總讓人佩服不已。雖然如此，其實你的內心很挑朋友，並不是每個人都能走入你的內心，面對感情問題時也很乾脆，要結束一段關係時，絕不拖泥帶水。

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