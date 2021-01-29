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郭采潔抹胸＋熱褲耍辣網友評價超兩極　歐陽娜娜正經西裝小勝一籌

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記者王則絲／台北報導

女星郭采潔昨（28日）出席GIVENCHY（紀梵希）活動，帥氣短髮依舊，在寒冷的氣溫下僅以單薄的平口內衣、小熱褲外罩薄紗背心亮相，真實身材一覽無遺，不過卻引起網友們超兩極的評論：「妝顯老、衣服也不適合」、「小孩開大車的典範」、「完美身材，阿嘶」、「好瘦，羨慕死！」而同場出席的歐陽娜娜，則是選穿一身米杏色西裝褲裝，與郭采潔有巨大反差，難得演繹幹練的女總裁風，反應還不錯，且同款包在歐陽娜娜身上更適合。

▲郭采潔、歐陽娜娜穿紀梵希 。（圖／翻攝微博）

▲郭采潔出席活動。（圖／翻攝自紀梵希微博）

從《小時代》系列電影中，郭采潔讓大家見識到了她的時尚駕馭力，「顧里」的形象深植人心，所以每每有新造型出現粉絲都很關注。這回郭采潔出席GIVENCHY情人節活動穿著2021春夏薄紗裝，黑色透紗背心裡僅以抹胸內搭，整個腰部、整雙腿全都露，大膽性感之餘讓人看著都為她覺得冷。

▲郭采潔、歐陽娜娜穿紀梵希 。（圖／翻攝微博）

▲郭采潔、歐陽娜娜穿紀梵希 。（圖／翻攝微博）

▲郭采潔個性風濾鏡大片。（圖／翻攝自郭采潔微博）

▲郭采潔、歐陽娜娜穿紀梵希 。（圖／翻攝微博）

▲郭采潔活動現場照。（圖／翻攝自微博）

難得嘗試這樣個性、裸露風格的造型，郭采潔獲得了正反兩極評價，今年已經34歲的她，讓人不得不敬佩身材保持得相當完美，就連整片鏤空的腰部也沒有一點贅肉，被粉絲們狂讚：「有夠敬業」、「辣妹」、「很性感！」但是也有不少網友認為身材嬌小又纖瘦的郭采潔，似乎撐不起這樣的服裝，少了點氣場，且妝容上眉毛較細，再配上鮮豔紅唇，讓人眼前浮現80年代豔麗女星的模樣，表示：「一次得罪了造型師跟化妝師？」、「精修畫報好看，現場⋯⋯」、「這是郭采潔？我不信。」

女星歐陽娜娜也獲邀出席同場活動，當晚歐陽娜娜穿著2021春夏的米杏色西裝套裝現身，為GIVENCHY本季中亮眼的肩膀鏤空造型，展現的是莊重、優雅的氣質，與郭采潔的黑色透紗裝相比雖然少了些爆點，但是感覺更合時宜，不出錯即是成功，這身裝扮也與活動主角限定包款的優雅杏色特別搭配，反倒是郭采潔拿起來顯得有些突兀。

▲郭采潔、歐陽娜娜穿紀梵希 。（圖／翻攝微博）

▲歐陽娜娜現身出席同場活動。（圖／翻攝自紀梵希微博）

▲郭采潔、歐陽娜娜穿紀梵希 。（圖／翻攝微博）

▲郭采潔、歐陽娜娜穿紀梵希 。（圖／翻攝微博）

▲歐陽娜娜身上的套裝與限定包款特別搭。（圖／翻攝自歐陽娜娜IG）

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關鍵字：

郭采潔, 歐陽娜娜, GIVENCHY

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