五款夢幻甜點讓人暴動！文鳥軟Q棉花糖、貓咪蘋果派怎麼捨得吃

編輯／ChiNg

講求視覺的時代，連食物也不能僅是好吃更要注重美感的設計，外觀越是可愛、療癒的甜點越能勾起女孩們的少女心及食慾，滿足味蕾的同時也要兼顧視覺的饗宴，小編特蒐五款「夢幻系仙女甜點」讓大家看得心花怒放。

＃貓咪蘋果派

前陣子轟動全台的貓咪生吐司一進駐台北就立馬引起排隊風潮，橫切面就是一隻貓咪的大頭加上草莓風味的生吐司讓人完全沒有抵抗力，這次NEKONEKOSHOKUPAN再度挑戰貓奴們的自制力推出貓咪造型的蘋果派，在濃郁的卡士達醬與杏仁餡中加入些許肉桂粉使得整體口感上層次豐富，但是這隻可愛的「貓頭」要人怎麼捨得吃！

▲貓咪蘋果派，於南港CITYLINK A棟1F快閃至2／9，有興趣的人千萬不要錯過。（圖／翻攝自臉書＠NEKONEKOSHOKUPANTW）

＃文鳥和風棉花糖

鬼靈精怪的日本總是充滿豐富的想像力，這次日本雜貨FELISSIMO又出怪招推出這款文鳥造型的棉花糖禮盒，無論是外型還是大小看起來就像一隻真的小文鳥，逼真到差點讓人誤會怎麼可以吃那麼可愛的小鳥；打開包裝後便可以品嚐肉桂文鳥、白文鳥還有銀文鳥等各種造型的紅豆泥軟Q棉花糖，無論是送禮還是自己留著配下午茶都很適合。

▲文鳥和風棉花糖，一盒九入，喜歡的話立馬手刀前往官網搶購。（圖／翻攝自felissimo.co.jp）

＃棉花糖鬆餅

不僅網美們喜歡浮誇、漂亮的食物，這款由動畫公司STUDIO4℃與日本人氣鮮奶油專賣店MILK合作推出的棉花糖鬆餅肯定也能俘獲婆婆媽媽們的心，以暢銷電影《Poupelle of Chimney Town》為題於薄煎餅淋上細緻的香濃鮮奶油，最吸睛的是最後再蓋上厚厚一球蓬鬆的棉花糖，看起來就像是煙囪冒出的煙霧既夢幻又奪目。

▲棉花糖鬆餅，於日本吉祥寺COLONIAL GARDEN期間限定販售至五月，台灣的朋友們暫時只能看著照片滿足雙眼了。（圖／翻攝自sgs109.com）

＃花環甜甜圈

甜甜圈是很多人從小吃到大的點心，口味千變萬化永遠吃不膩，近期也常有品牌聯名推出各種不同造型的甜甜圈，這次日本甜甜圈商店GMGM推出情人節期間限定花環甜甜圈，將大理石紋路的牛奶巧克力糖霜加上一瓣瓣的乾燥花，每一個都美到像藝術品典雅又高貴。

▲花環甜甜圈，定價以官網為主，喜歡的人可以前往官網選購。（圖／翻攝自gmgm.info）

＃嘴唇生巧克力

歷史悠久的生巧克力品牌LA FONDUE以「最軟的巧克力」聞名，這次因應情人節打造嘴唇造型包裝的生巧克力，柔軟的嘴唇完全可以詮釋他們家的生巧克力口感，入口即化、含在嘴裡隨著體溫悄悄消失殆盡的幸福體驗，此系列包含牛奶、抹茶、咖啡以及香草四種口味，買一盒濃郁回家吧。

▲嘴唇生巧克力，自2／5、2／12接受官網線上訂購且每次限量50盒，定價以官網為主，有興趣的人注意時間不要錯過。（圖／翻攝自lafondue.com）

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