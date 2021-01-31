奧斯塔羅12星座一周運勢0201-0207　獅子正財運旺、巨蟹遠離衝動犯錯

20210201-0207奧斯塔羅12星座一周運勢熱騰騰出爐囉！

恭喜本周最旺星座

TOP1：獅子座事業運最旺！事業成功機會提高不少，建議下周多著墨工作上，尤其合作或合約簽署的朋友，要好好把握。

TOP2：雙子座愛情運最旺！下周對於兩人過往的情感問題，選擇拋諸腦後，一起努力經營目前的情感生活中。

TOP3：射手座金錢運最旺！金錢運勢相當良好，業務性質朋友下周著重老客戶，有望為你帶進更多業績。

本周需注意星座

1.天蠍座事業運需要留意：留意不擇手段的工作想法或投機的工作狀況，將為日後埋下爆發，導致工作受到不少影響唷。

2.水瓶座愛情運需要留意：雙方下周因為價值觀或是想法，產生不少爭執，也讓彼此覺得是不是沒怎麼適合發展。

3.牡羊座金錢運需要留意：正財運是平穩，偏財運勢較不理想，投資理財要再更謹慎些。

牡羊座

整體運勢★★

牡羊朋友累意充滿你一周的生活當中，或許是工作上及生活中瑣碎的事情開始多了起來，讓你下周感到不小的煩躁與厭倦。

愛情運勢★★★

忽略對方的想法或感覺導致情感上的努力打了折扣，加上彼此對於情感的想像或許太過美好，下周面臨現實狀況時感到些許落差，要多加注意。

事業運勢★★★

較無太大起伏，基本上就是平穩的一周，這對於一般上班族來說是件好事，代表你將在目前的工作環境中平穩行事。

金錢運勢★★

正財運平穩，偏財運部份較不好，切忌理財投資謹慎些。

金牛座



整體運勢★★

金牛朋友下周則顯得小心許多，面對許多事情都放不開自己，原因大多是因為自己尚未準備好，所以無法正面面對事情，也因為過度的保護自己放不開。

愛情運勢★★

下周對於情感上的付出開始計較了起來，將自己變成吝嗇付出情感的一方，這樣的狀況將導致爭吵出現，奧斯提醒下周多避免這樣的想法產生。

事業運勢★★

做起事來顯得綁手綁腳、放不太開，雖然仍舊有把自己的分內工作做好，但對於一些上司交代的事情就顯得提不起勁。

金錢運勢★★★★

偏財運優於正財運，下周理財觀念增強許多，懂得規劃對自己有利的理財方式。

雙子座



整體運勢★★★★

雙子朋友過往的思考將再下周開始付諸行動了，而這樣的行動也早已經過充分的計畫，所以下周將會是起身動作的一周。

愛情運勢★★★★

雙方下周不知道是看開了還是也了解現實了，開始願意把過去的問題都拋在一旁，開始一段全新的感情生活，讓兩人面對目前的情感更上一層樓。

事業運勢★★★★

信任自我的能力，讓自己都更願意接下更多的工作讓自己多做點事，而這樣的狀況在自有事業朋友也將是個福音，代表下周事業將有更多元的發展。

金錢運勢★★★★

下周正財運勢良好，在工作上所做的付出都有望在薪水上得到實質回饋。

巨蟹座



整體運勢★★★

巨蟹朋友起身動作的狀況則明顯許多，或許是受夠了緩慢的步調，而選擇起身先去改變些什麼，但奧斯要提醒，這樣的衝動有時反而容易犯下大錯。

愛情運勢★★★

雙方情感在下周似乎面臨了瓶頸，或許是過去問題始終沒有有效解決，在下周又重蹈覆轍，而這樣狀況也讓這段愛情中某一方感到無力且厭煩。

事業運勢★★★

下周自我意識的抬頭，讓自己工作上都較聽不進去旁人的勸，過度埋首在自己的工作學業裡頭，所以下周敞開心胸接納周遭聲音，反而是你該學習的課題。

金錢運勢★★★

財運一般，沒有大的起伏，大財是沒有的但小財還算不錯，注意見好就收。

獅子座



整體運勢★★★★

獅子朋友整體運勢平靜許多，不會有太大的起伏，而這難得的平靜也讓一向忙碌的你，在下周終於可以緩下來好好喘口氣了。



愛情運勢★★★★★

下周面對情感正確許多，願意給另一半更多的空間，除此之外也讓自己多學習成長，雙方的地位在下周呈現平等，讓這段情感立下更好的的基礎。

事業運勢★★★★

事業方面成功的機會提高許多，奧斯建議下周多花點心思在工作，有望得到不錯的回報，另外若有正要簽屬合約或合作的朋友也建議下周可以行動。



金錢運勢★★★★

正財運勢非常良好，可以多加強本業，有機會賺到豐厚的錢財。

處女座



整體運勢★★

處女朋友的分析能力稍嫌不足，容易接受一些超出自己能力的責任，導致自己感到點壓力，另外就目前舊有的事情來說，也存在著無法有效控制的隱憂。

愛情運勢★★

在感情運勢方面，下周和另一半的溝通出現了滿大的問題，對另一半誠意十足的溝通要求無法接受，原因是下周情緒起伏較大，無法靜下心傾聽。

事業運勢★★★

事業方面則顯得無法有效掌握自己的份內工作，或是接到許多超出自己能力的工作，這些狀況都讓自己下周在事業方面顯得疲憊與勞累，需多加注意。

金錢運勢★★★

下周錢財花費較大，不必要的開銷造成經濟壓力，要多注意開源節流，避免因為一時的花費讓自己經濟壓力吃緊許多。

天秤座



整體運勢★★★

天秤朋友對於目前的環境將感到頗大的不滿足，也因為如此間接拒絕了外援，讓自己在目前的狀況中躊躇且阻礙了起來。

愛情運勢★★★

對於愛情中現況感到些許的冷淡，有種冷眼看待的感覺存在，讓對方感到些許的灰心，所以下周要修飾這樣的狀況，以免影響到另一半。

事業運勢★★★

事業上呈現停滯不前的狀況，原因來自己問題的產生，讓你不得不停下來檢視過去狀況，如果懂得趁這機會改善過去問題，將會是個對自己有力的時間。

金錢運勢★★★

下周有收支不平衡的情形發生，要注意平時的理財狀況，以免一時的金錢需求而透支了自己的經濟。

天蠍座



整體運勢★★★★

下周天蠍朋友則顯得積極許多，在面對目前環境所遇到的問題，都有滿大的意願與行動力好好解決，所以會是行動力相當良好的一周，要好好把握。

愛情運勢★★★

整體運勢方面還不錯，但在感情方面則不盡理想，下周要多注意另一半的行蹤，或許有那麼點不誠實的狀況存在，容易有爭執出現。

事業運勢★★

事業方面雖積極許多，但卻有為達成功選擇不擇手段的方式進行，奧斯提醒下周做事要腳踏實地一點會比較好。

金錢運勢★★

正偏財運都不慎理想，若有親朋好友合資投資或金錢往來的，要多注意金錢流向，有受到欺騙的隱憂。

射手座



整體運勢★★★★★

射手朋友下周企圖心增加不少，連帶提升自己對於事情的積極度增加，對於目前的現況也開始感到不滿足，積極的自我成長，將會是行動力相當高的一周。

愛情運勢★★★★

一直以來的狀況讓你開始明白現況的不足，下周彼此將更願意經營新的承諾，面對彼此有更高的熱情去規劃及相處。



事業運勢★★★★

下周學事業的成功性提高許多，但對於目前的成果早已是預料中的事，因此不會因此停下步伐，仍舊繼續努力在目前的工作當中。



金錢運勢★★★★

正偏財運都還算不錯，這對業務性質的朋友來說將會是不錯的消息。

摩羯座



整體運勢★★★★

摩羯朋友下周強而有力的行動將充斥在你的生活當中，而這樣高度的行動力也將渲染周遭的朋友，奧斯建議如果一直以來有事想做但始終未付諸行動的朋友，下周要多加把握。



愛情運勢★★★★

在愛情運勢方面，下周兩人的感情將進入更深的層次，對於彼此的認同感更高且特別的是這樣的原因也有一部分來自肉體關係。

事業運勢★★★★★

事業方面對於目前的工作環境有高度的認同感，面對目前的工作也相當願意花費心思去做，也樂於接受工作上的挑戰。

金錢運勢★★★★

下周偏財運相當良好，在投資或是理財方面，剛毅果斷點能為你進點小財。

水瓶座

整體運勢★★

水瓶朋友面對人事物將感到諸多的不順利，不管是計畫受阻也好或是過往順利的事情下周開始不穩起來，暗示下周將會是個挺不順的週期。



愛情運勢★★

雙方的價值觀在下周開始出現落差，或許是遇到什麼事情讓雙方感到價值觀的差異，下周也有爭執的狀況存在，所以奧斯建議下周脾氣要再緩著些。

事業運勢★★

下周在學事業方面容易作出錯誤判斷與決策，工作上做起是來也顯得浮躁許多，下周在工作事業方面要多沉住氣，避免讓情緒影響到你工作。

金錢運勢★★

正偏財運皆不佳，奧斯提醒下周多避免小試身手或是投資等狀況。

雙魚座



整體運勢★★★★

雙魚座朋友下周對於事情都能靈活掌握且良好的運用自己的能力，讓自己在下周感到萬分的安心，也因為如此對自己信任感提升許多。

愛情運勢★★★

雙方在下周將面臨轉捩點，有機會朝向更好的方向發展或是停留在原底，所以奧斯建議下周在感情如果有想改變的想法，要好好把握。

事業運勢★★★★

下周將出現許多選擇機會也有接到更多工作的可能性，雖然下周顯得較辛苦，但因為可以預見之後狀況相當良好，所以要好好把握做事的機會。

金錢運勢★★

金錢運勢則較為平淡，比較沒有進財機會，奧斯老師會建議你守成就好。

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