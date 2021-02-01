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毛茸茸貓咪屁屁辦公室必備！ 露一條尾巴超療癒　摸一下就紓壓

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編輯／ChiNg

想必一定很多人跟小編一樣因為過敏、工作等種種因素而無法養貓，貓奴們的救星來了！日本品牌FUKUYA先前替大家解圍推出了超逼真的「貓咪抱墊娃娃」大受好評，這次決定再度販售此系列熱銷商品拯救無法入「貓坑」的你。

▲▼FUKUYA縮成一球貓咪抱墊（圖／翻攝自fancy-fukuya.co.jp）

▲日本品牌推貓咪造型的坐墊娃娃，觸感及外觀都超逼真，像極了真的貓咪。（圖／翻攝自fancy-fukuya.co.jp，下同）

無論是愛撒嬌還是傲嬌不理人的貓咪同樣都備受愛戴，只要負責耍耍可愛、賣賣萌就夠了，此系列貓咪抱墊娃娃不管是視覺上還是觸覺上都像極了真的貓咪，在家抱著它追劇、看電視就好像養了一隻毛茸茸的貓咪在身邊，既可以享受吸貓的樂趣又省去養貓的麻煩。

▲▼FUKUYA縮成一球貓咪抱墊（圖／翻攝自fancy-fukuya.co.jp）

▲貓咪抱墊娃娃，大小為18X25cm，全系列共有兩種款式，定價以官網為主。

貓咪抱墊娃娃系列共有橘色、灰褐色兩款造型，外觀就像是縮成一球又大又圓的貓咪屁屁，只露出尾巴嬌羞的模樣給人一種鬼靈精怪又療癒可愛的感覺，若把它擺在房間角落真的很像一隻貓蹲在那裡顯得有些神秘。這系列貓咪抱墊娃娃不管是放在家裡休閒使用，還是帶去辦公室放鬆心情都療癒到不行，可愛指數破表絕對能讓你擁有好心情。

▲▼FUKUYA縮成一球貓咪抱墊（圖／翻攝自fancy-fukuya.co.jp）

▲放置於角落就好像真的貓咪，可以幫助體驗養貓的樂趣。

久坐辦公室的你肯定需要一個舒適的靠墊打造完美的工作環境，日本雜貨網FELISSIMO總是推出令人意想不到的驚喜商品，這款「抱抱造型靠墊」除了讓你靠得、坐得舒服以外更給你滿滿的安全感，放於身後就像是被一個人溫暖的環抱，瞬間上演了各種浪漫的韓劇情節，這個靠墊不但能支撐身體的任何部位，質地也相當柔軟絕對能滿足各種姿勢。

▲▼抱抱造型坐墊。（圖／翻攝自felissimo.co.jp）

▲抱抱造型靠墊，定價為2,728日圓（約NT$737）。（圖／翻攝自felissimo.co.jp）

另外若不想工作時受到「浪漫攻擊」的干擾也可以將它反著放變成環抱椅背，如此一來還可以順便調整正確的坐姿、避免駝背及脊椎側彎等不良習慣。

▲▼抱抱造型坐墊。（圖／翻攝自felissimo.co.jp）

▲亦可將坐墊轉向環抱椅背，同時還能調整不良坐姿。

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關鍵字：

療癒, 貓咪, 貓奴, 靠墊, 日本

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