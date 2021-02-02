情人節系列狂射戀愛光波！GUCCI包有立體愛心、MONCLER改賣「黑金帽T」

記者王蓁蓁 / 綜合報導

轉眼間就要迎來令人期待萬分西洋情人節，各大精品才剛上架慶賀新年的「牛Year」系列，緊接著品牌們又爭相獻上情人專屬設計，噴發滿滿戀愛泡泡的愛心光波，擊中少女們的心，情人節將至，快往下看選出妳心中的命定款，找機會明示暗示他，或者乾脆自己送自己，也是最棒的情人節禮物。

Longchamp

▲Le Pliage情人節限定系列迷你手提包、鑰匙圈都很有情人節氣氛。（圖 / 品牌提供，以下同）





▲Le Pliage 情人節限定奈米系列斜背包只有手掌大，相當精巧 ，戀愛電光鑰匙圈彷彿能發射滿滿愛意。

Longchamp運用浪漫的粉紅、紅色系，呈現滿滿的戀愛氛圍，以經典Le Pliage摺疊包為輪廓，打造夢幻情人節限定包款，點點的愛心印花更是令人少女心噴發，系列也推出吸睛可愛的「粉紅奔馬鑰匙圈」與「戀愛電光鑰匙圈」，其中心形搭配紅色閃電造型，隨時都能自行散發戀愛光波。

BVLGARI

▲Serpenti Forever情人節限定洋紅碧璽色小牛皮肩背包。

每年情人節限定系列都令人驚艷的BVLGARI（寶格麗），此次同樣從包裝到防塵袋皆環繞甜美的粉紅泡泡，主打的Serpenti Forever洋紅碧璽色小牛皮肩背包，整體以粉紅色與紅色勾勒對愛情的幻想，招牌的蛇頭琺瑯扣環，垂吊著被蛇身纏繞的粉色心形吊飾，增添奢華質感，彷彿風琴的包身設計，一拉開空間就瞬間增大，成為女孩們心中的夢幻逸品。



MONCLER



▲鍍金「LOVE」帽T，簡明又有愛。



▲MONCLER Choux Choux零錢包，NT$11,200。

MONCLER則打破了情人節就是粉紅色的迷思，以搶眼的黑金配色作為限定系列主視覺，在服飾部分，黑色帽T中央以品牌經典布章為雛形的金色圖樣，綴上大大的「LOVE」浪漫告白，背面則印有＃TOGETHER（在一起）呼應對愛情浪漫的宣告，愛心零錢包閃耀著金屬元素，低調奢華，可愛的心形模樣，適合有個性的情侶。



DELVAUX

▲DELVAUX Sweet Nothing系列Message S鏈帶卡夾包 NT$ 14,900。





▲DELVAUX Sweet Nothing系列鑰匙圈 NT$ 10,600。

DELVAUX以精緻的小信封，打造能夠傾訴戀愛絮語的鍊帶包與鑰匙圈，打開鑰匙圈的小信封，竟藏有印有可愛信鴿的小卡片，可以將話語化作文字，對愛人寫下浪漫訊息，除此之外，Sweet Nothing系列包款，還提供了客製化的燙印服務，巧妙展現對愛別具意義的詮釋。

CELINE

▲CELINE飾品裡綴上了小巧的愛心，紅金的配色看似復古，卻同時散發甜美氛圍。（圖 / 翻攝品牌官網）

看完了包款，少不了女孩們最關注的配件，超懂抓人眼球的CELINE竟在其中偷藏愛心，只見髮夾與耳環都被綴上了小巧的紅心，紅金的配色看似復古，卻同時散發甜美氛圍，系列中也有長項鍊，以愛心的金色輪廓鑲入雙面鏡子，再以討喜的紅色皮革作為鏡面的保護套，細節同樣不馬虎，在皮革套放上標誌性的凱旋門logo，增添低調的奢華感。

GUCCI

▲紅色琺瑯心形項鍊、戒指、耳環等配件，輕鬆成為焦點。

GUCCI以經典奢華的GG鑽石菱格紋老花包為雛形，紅色愛心運用可愛的立體心形點綴，同時加入精緻金色GUCCI logo於中央，增添收藏價值，配件部分也沒放過，紅色琺瑯心形的手環、戒指、耳墜、項鍊，以低調的銀飾作爲搭配，形成鮮明對比，同時綴上標誌性的雙G logo，應景又吸睛。

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