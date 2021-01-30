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情人節不知道送什麼？用這支香氛讓他主動進攻！

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記者李薇／綜合報導

情人節即將到來，想好要怎麼過節了嗎？送香水也許是不錯的決定，有一點私密感，可以拉近兩人的距離，同時又可以讓對方感受到你的用心，《ET FASHION》就羅列出不錯的香味，作為送人的參考。

▲DOLCE & GABBANA,三宅一生,Narciso,香水,香氛。（圖／品牌提供）

▲王者之耀男性淡香精味道充滿男性風格。（圖／品牌提供）

DOLCE & GABBANA 王者之耀男性淡香精

以木質調與草本氣息打造的「王者之耀男性淡香精」，詮釋當代男性的性感熱度與自信魅力，宛如入夜後換上西裝的性感模樣，營造主動進攻的暗號。盛裝約會前，噴上激發賀爾蒙的男性魅力氣息，增加在約會之夜彼此的化學效應。

▲DOLCE & GABBANA,三宅一生,Narciso,香水,香氛。（圖／品牌提供）

▲一生之水初蜜淡香精花果香氣展現女性靈動的姿態。（圖／品牌提供）

三宅一生 一生之水初蜜淡香精

以清新花香木質調氣息打造的「三宅一生一生之水初蜜淡香精」，以清新的花果香氣展現女性靈動的姿態，如同在花朵盛開下旋起輕盈的芭蕾，而後的木質調又像是棉花般舒適宜人。如蜜般的清透優雅香氣，就像在另一半耳邊撒嬌示愛，在浪漫夜和他的醇厚的魅力香氣相互呼應。 

▲香水。（圖／品牌提供）

▲純粹繆思淡香精象徵著愛情的美好模樣。（圖／品牌提供）

Narciso Rodriguez 納西索 純粹繆思淡香精

以納西索的標誌性麝香打造極具吸引力的香氣，柔和、純粹，象徵著愛情的美好模樣。白色花香加強麝香的純淨，中性的喀什米爾木質調帶出溫暖及堅毅特質。熱戀男女共享相同的氣息，無須言語即可宣告親密關係！男香以木質柑橘調，展現充滿大自然力量的男性溫暖性感氣息。 如同和情人悠然的漫步，兩人靠近時，相同調性的香氣碰撞出另類的激盪。

關鍵字：

DOLCE & GABBANA, 三宅一生, Narciso, 香水, 香氛

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