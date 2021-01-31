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《蠟筆小新》陪你大掃除！簡單四步驟搞定壓縮袋　輕鬆收納各種衣物

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編輯／ChiNg

新之助的粉絲注意！台灣卡通周邊品牌NORNS經常推出蠟筆小新的商品無論是娃娃、毛毯還是居家用具應有盡有，讓粉絲們的荷包剛滿不久又要空了，這次雙葉幼稚園要來陪大家年前大掃除囉，推出「蠟筆小新收納系列」包括收納盒、壓縮袋等商品，讓人看了再懶都突然好想打掃。

＃蠟筆小新娃娃車造型折疊收納盒

這款收納盒將雙葉幼稚園的校車重現甚至把吉永老師及園長都畫了上去顯得格外的逼真，除此之外還有小新、阿呆和風間等朋友們也在這充滿歡樂的娃娃車上讓人想起劇中他們調皮的模樣；此收納盒可收納玩具、零食、衣物等各種東西實用度破表，另外還附上了蓋子避免積出一層厚厚的灰塵，且蓋上蓋子後還可以當作小凳子使用實在是一款多功能的商品。

▲▼蠟筆小新收納系列。（圖／翻攝自shop.norns.com.tw，下同））

▲蠟筆小新娃娃車造型折疊收納盒，定價為NT$650。（圖／翻攝自shop.norns.com.tw，下同）

＃鱷魚餅乾造型折疊收納盒

鐵粉都知道小新最愛的零食非鱷魚餅乾莫屬，無論卡通還是劇場版必定出現這盒印著動感超人以及鋼彈勇士的六角形綠色餅乾盒，讓你整理房間的同時不知不覺就餓了。此款容量非常充足同樣可收納各種物品，不使用時還可以將它折扁收納完全不必擔心佔用空間，清潔上也非常容易只要使用濕布稍微擦拭即可。

▲▼蠟筆小新收納系列。（圖／翻攝自shop.norns.com.tw，下同））

▲鱷魚餅乾造型折疊收納盒，定價為NT$599。

＃鱷魚餅乾造型真空壓縮袋組

若喜歡鱷魚餅乾款式的話也可以選擇這款真空壓縮袋，共有四件大的、四件小的以及滑片夾和抽氣筒，容量的設計讓大家可以依各自需求選用適合的大小實在是非常貼心，而材質上厚度加厚因此不必擔心壓縮袋很容易就被撐破或是弄壞，玩偶、四季的衣物、厚棉被等通通都可以輕鬆收納，且採用雙排夾鏈防漏設計密封效果更是好的沒話說，簡單的使用說明如下。

▲▼蠟筆小新收納系列。（圖／翻攝自shop.norns.com.tw，下同））

▲鱷魚餅乾造型真空壓縮袋組，定價為NT$499。

Step1：置入衣物或棉被後，使用滑片夾扣將袋口封緊。

▲▼蠟筆小新收納系列。（圖／翻攝自shop.norns.com.tw，下同））

Step2：將氣閥蓋轉開。

▲▼蠟筆小新收納系列。（圖／翻攝自shop.norns.com.tw，下同））

Step3：使用抽氣筒將之壓縮。

▲▼蠟筆小新收納系列。（圖／翻攝自shop.norns.com.tw，下同））

Step4：將氣閥轉緊，便可達到阻擋空氣回流的效果。

▲▼蠟筆小新收納系列。（圖／翻攝自shop.norns.com.tw，下同））

同樣備受歡迎的LINE FRIENDS於今年與麥當勞合作推出「開春熊有禮大禮盒」包含了熊大折疊手提袋、熊大雙層帆布包，把人氣王熊大變成了雙層口袋設計的大容量帆布包，毛茸茸的材質不僅摸起來相當舒適，簡約的造型設計無論是在家裡當作收納使用還是帶出門購物都非常適合且方便；還有另外一款折疊的手提袋同樣空間充裕、輕巧又便於攜帶，黃色的外觀加上滿滿的熊大跟麥當勞漢堡的圖樣真的是超級可愛。此系列單買定價為NT$399，搭麥當勞配任一套餐加購價為NT$369，每份套餐限加購乙個。

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關鍵字：

蠟筆小新, 野原新之助, 收納盒, 居家用具, 過年, 大掃除, 麥當勞

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