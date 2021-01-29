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UNIQLO驚喜宣布與「羅浮宮」合作！把蒙娜麗莎、維納斯女神都變潮了

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記者王則絲／台北報導　圖／品牌提供

UNIQLO官方日前驚喜釋出一小段影片，其中出現了法國著名的「羅浮宮」，今終於正式宣佈與羅浮宮展開為期四年的合作計畫，並首先以推出「UT 系列」作為開端，將羅浮宮館藏內的經典名畫、藝術品重新以現代藝術方式呈現於服裝上，包括《蒙娜麗莎》、《米洛的維納斯》⋯⋯都變潮了！羅浮宮聯名UT系列將於2月5日上市。

UNIQLO與藝術館的合作並不是頭一遭，早在2013年就曾與紐約現代藝術博物館（MOMA）合作過，包括波士頓美術館（MFA）、巴塞隆納當代美術館（MACBA）至今也仍然持續合作，今年有了羅浮宮的加入，讓UNIQLO的藝術合作更加豐富，讓民眾即使在疫情期間無法親赴博物館一睹珍品，也能把這些世界名作透過服裝融入生活。

▲Uniqlo X 羅浮宮 。（圖／品牌提供）

▲Uniqlo X 羅浮宮 。（圖／品牌提供）

▲Uniqlo X 羅浮宮 。（圖／品牌提供）

▲羅浮宮聯名UT男裝系列邀請Peter Saville打造。（圖／品牌提供）

本次羅浮宮聯名UT系列特別邀請到設計巨擘Peter Saville打造男裝，如果你不知道Peter Saville是誰，也肯定對80年代搖滾樂團Joy Division這張脈衝波信號圖的專輯封面有印象，這正是Peter Saville的代表性設計作品之一。Peter Saville為羅浮宮聯名UT男裝系列，以「藝術與邏輯」為主題精心打造，他著眼於隱藏在這些藝術品背後的「館藏編號」，或是許多藝術品使用的「黃金比例」，並將這兩個元素應用在設計中，要從三萬五千多件館藏中挑選作品是很掙扎的，Peter Saville特別從其中4個部門挑選最具代表性作品，如《蒙娜麗莎》、《薩莫色雷斯的勝利女神》以及《米洛的維納斯》等知名作品，透過他的當代藝術手法詮釋。

▲Uniqlo X 羅浮宮 。（圖／品牌提供）

▲Uniqlo X 羅浮宮 。（圖／品牌提供）

▲男裝T恤6款售價NT$590、男裝休閒上衣3款售價NT$990。

對於本次合作系列，Peter Saville分享：「羅浮宮舉世聞名的《蒙娜麗莎》其實同時也被稱為「INV 779」，這是它在羅浮宮內的館藏編號，這讓我充滿靈感；和許多人一樣，在欣賞藝術品的當下，我也同時注意著它們的比例與結構。我認為在T恤上延伸這兩個觀點非常合適，所以特別應用在本次與羅浮宮的UT合作中。」

▲Uniqlo X 羅浮宮 。（圖／品牌提供）

▲Uniqlo X 羅浮宮 。（圖／品牌提供）

▲羅浮宮聯名UT女裝系列則以「女性」形象為主題打造。

女裝部分則以館藏中「女性」經典形象為主題，以帶著神秘微笑的《蒙娜麗莎》、《美麗的園丁》中的聖母以及感性《大宮女》為基底，拼貼精緻花卉圖案，讓藝術人像如花朵般在T恤上生動綻放，休閒上衣同樣以女性為主，透過簡約當代藝術手法，呈現女性多樣化面貌。

▲Uniqlo X 羅浮宮 。（圖／品牌提供）

▲Uniqlo X 羅浮宮 。（圖／品牌提供）

▲女裝T恤6款售價NT$590、女裝休閒上衣4款售價NT$790。

《同場加映》

同場加映近期值得關注的聯名合作，前幾日潮流品牌Off-White預告將與韓國美妝大集團愛茉莉太平洋攜手推出「Protection Box」，以保養美妝箱的型式推出，內含氣墊粉餅、護唇膏、面膜⋯⋯等美妝品，陸陸續續也有更多明星代言的照片釋出，讓潮流女孩們非常興奮！

日前於暗黑風設計師品牌Rick Owens 的秋季大秀上，率先曝光了與Converse的合作鞋款，「Converse x DRKSHDW」 首款合作設計鞋款「TURBODRK Chuck 70」蘊含了Rick Owens的黑色美學，也透過重構巧思展現叛逆。

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關鍵字：

UNIQLO, UT, 羅浮宮, 蒙娜麗莎, 維納斯, 聯名, 博物館, 藝術, Peter Saville

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