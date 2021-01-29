fb ig video ETtoday search mobile

星巴克首推「寄杯服務」　限定3款飲品每杯最多省41元　再加碼買一送一

>

▲星巴克買一送一,寄杯,星巴克。（圖／星巴克提供）

▲星巴克首度推出寄杯服務，限定日期兌換完畢還給買一送一。（圖／星巴克提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

2021年疫情仍存，通路極力鞏固在地客，第一步自然以旗下會員開始，台灣星巴克首度推出寄杯服務「咖啡訂閱組」，以售價71折至72折的優惠，鼓勵顧客一次購買20杯，活動開始限定店內3款熱銷長賣產品，以優惠最多的紅茶那堤為例，原價145元，「寄杯」價為104元，單杯足足省下41元，是重度星巴客咖啡粉絲的好福音。

星巴克今（1／29）起結合原有的LINE官方帳號及電子憑證，推出全新咖啡訂閱服務，提供店內3款經典暢銷飲品包括「美式咖啡」、「那堤」和「紅茶那堤」，只要一次訂購20杯，便提供優惠價，訂購後30天效期內需至實體門市兌換完畢，日後也將推出更多口味的寄杯服務。

而未於時間內兌換也沒關係，費用將由系統計算後退款給原購買者。如已兌換部分咖啡杯數，也會以原價計算扣除兌換商品數，再退費剩餘後的金額，近期為歡慶「訂閱咖啡旅程」服務上線，限定期間如消費者提早於20天內使用完畢，還能獲得一張好友分享券。

業者表示，此為首次推出咖啡訂閱服務，讓LINE官方帳號成為「個人口袋專屬分店」，透過分析消費習慣與頻率，並藉此帶動來客頻率及加深與顧客的黏著度。

想先使用星巴克寄杯服務，需先加入星巴克LINE官方帳號(@starbuckstw)，並從下方選單入口處選取購買，不僅是星巴克重度使用者可使用，也很適合當作即將來臨的情人節禮物，每日送對方一杯咖啡也算很浪漫！

▲星巴克買一送一,寄杯,星巴克。（圖／星巴克提供）

▲星巴克買一送一,寄杯,星巴克。（圖／星巴克提供）▲星巴克買一送一,寄杯,星巴克。（圖／星巴克提供）

▲直接從LINE官方帳號即可購買，連跑實體店面都不用。（圖／星巴克提供）

星巴克「咖啡訂閱組」優惠價格，大杯美式咖啡20杯原價2,200元，特價1,600元；大杯那堤咖啡20杯原價2,700元，特價1,950元；大杯紅茶那堤20杯原價2,900元，特價2,080元。

全台最大連鎖店家數的路易莎咖啡，去年起也推出寄杯服務，最少一次需購買5杯，並有8折優惠，以紙本貼紙形式兌換，最後兌換期限為去年12月底。cama cafe在每年的年度會員日，也會推出85折優惠，大批購買也可寄杯。

關鍵字：

星巴克, cama, 買一送一, 寄杯, 路易莎

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

陳庭妮、大霈穿LV變形老花短裙曬美腿

陳庭妮、大霈穿LV變形老花短裙曬美腿

郭碧婷產後亮相狀態驚人！20萬元「純白羽毛禮服」秀曲線

郭碧婷產後亮相狀態驚人！20萬元「純白羽毛禮服」秀曲線

全智賢防掉髮「洗頭必做2件事」！椰子油是關鍵

全智賢防掉髮「洗頭必做2件事」！椰子油是關鍵

IKEA隱藏版TOP10單品　49元起CP值高到不可思議

IKEA隱藏版TOP10單品　49元起CP值高到不可思議

包・開箱／LONGCHAMP把「小牛」牽進招牌摺疊包

包・開箱／LONGCHAMP把「小牛」牽進招牌摺疊包

曾之喬背的COACH米奇包竟是「限定中的限定款」

曾之喬背的COACH米奇包竟是「限定中的限定款」

靠一件「羽絨外套」過整個冬天　女星們4種穿搭法時髦又顯瘦

靠一件「羽絨外套」過整個冬天　女星們4種穿搭法時髦又顯瘦

SEIKO 140周年首發錶曝光　復刻60年代機械錶招牌作

SEIKO 140周年首發錶曝光　復刻60年代機械錶招牌作

LOEWE聯名《龍貓》可愛爆發　 男陳昊森搶先曝光

LOEWE聯名《龍貓》可愛爆發　 男陳昊森搶先曝光

BURBERRY「LOVE」塗鴉圍巾　最Easy的3種圍法

BURBERRY「LOVE」塗鴉圍巾　最Easy的3種圍法

ET Fashion

推薦閱讀

小心「5大壞習慣」讓白髮提早現身！第一項超多人不知道

小心「5大壞習慣」讓白髮提早現身！第一項超多人不知道

星巴克1／28起「再推」買一送一　限定5款飲品現賺一杯

星巴克1／28起「再推」買一送一　限定5款飲品現賺一杯

挑戰最低價！AirPods超殺5290元→3888元　24小時炫風特賣快衝

挑戰最低價！AirPods超殺5290元→3888元　24小時炫風特賣快衝

星巴克「黑絲絨蝴蝶結包」超浮誇！拆下裝飾秒變PRADA平價替代款 全智賢穿便宜「大嬸裝」全靠臉在撐　把不到千元衣服穿出精品感 蔡依林撞包小12歲泫雅！裙裝挖洞曬大腿根　用火辣女王氣場拼了 日本皮膚科醫師：加速衰老的「10種食物」，少碰為妙！ 過年摸一圈還不夠！麻將控必備4款周邊　開局就拿一手好牌 年前最後一波！UNIQLO、GU「新春優惠」1／29開跑　必買單品總整理 200元買到「7星級飯店」枕頭！3D立體枕芯包覆性強　睡到自然醒

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面