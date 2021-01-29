星巴克首推「寄杯服務」　限定3款飲品每杯最多省41元　再加碼買一送一

▲星巴克首度推出寄杯服務，限定日期兌換完畢還給買一送一。（圖／星巴克提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

2021年疫情仍存，通路極力鞏固在地客，第一步自然以旗下會員開始，台灣星巴克首度推出寄杯服務「咖啡訂閱組」，以售價71折至72折的優惠，鼓勵顧客一次購買20杯，活動開始限定店內3款熱銷長賣產品，以優惠最多的紅茶那堤為例，原價145元，「寄杯」價為104元，單杯足足省下41元，是重度星巴客咖啡粉絲的好福音。

星巴克今（1／29）起結合原有的LINE官方帳號及電子憑證，推出全新咖啡訂閱服務，提供店內3款經典暢銷飲品包括「美式咖啡」、「那堤」和「紅茶那堤」，只要一次訂購20杯，便提供優惠價，訂購後30天效期內需至實體門市兌換完畢，日後也將推出更多口味的寄杯服務。

而未於時間內兌換也沒關係，費用將由系統計算後退款給原購買者。如已兌換部分咖啡杯數，也會以原價計算扣除兌換商品數，再退費剩餘後的金額，近期為歡慶「訂閱咖啡旅程」服務上線，限定期間如消費者提早於20天內使用完畢，還能獲得一張好友分享券。

業者表示，此為首次推出咖啡訂閱服務，讓LINE官方帳號成為「個人口袋專屬分店」，透過分析消費習慣與頻率，並藉此帶動來客頻率及加深與顧客的黏著度。

想先使用星巴克寄杯服務，需先加入星巴克LINE官方帳號(@starbuckstw)，並從下方選單入口處選取購買，不僅是星巴克重度使用者可使用，也很適合當作即將來臨的情人節禮物，每日送對方一杯咖啡也算很浪漫！

▲直接從LINE官方帳號即可購買，連跑實體店面都不用。（圖／星巴克提供）

星巴克「咖啡訂閱組」優惠價格，大杯美式咖啡20杯原價2,200元，特價1,600元；大杯那堤咖啡20杯原價2,700元，特價1,950元；大杯紅茶那堤20杯原價2,900元，特價2,080元。

全台最大連鎖店家數的路易莎咖啡，去年起也推出寄杯服務，最少一次需購買5杯，並有8折優惠，以紙本貼紙形式兌換，最後兌換期限為去年12月底。cama cafe在每年的年度會員日，也會推出85折優惠，大批購買也可寄杯。