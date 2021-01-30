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愛馬仕女錶面盤撒鑽與藍寶石　浪漫意象絕配月相男錶

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▲▼ 愛馬仕與歐米茄對錶 。（圖／公關照）

▲愛馬仕運用雪花鑲嵌鑽石與藍寶石的Arceau Petite Lune小月相腕錶，350,400元。（圖／愛馬仕提供）
 

記者陳雅韻／台北報導

西洋情人節將至，又是情侶尋覓對錶的旺季，各品牌的主力系列都有豐富設計，因此不需拘泥於錶徑尺寸大小，而能在同系列找到真正喜愛外型與功能的錶款，又能與另一半配成對，愛馬仕（Hermes）Arceau系列腕錶新款月相錶正是優雅之選，女錶運用雪花鑲嵌美鑽與深淺不一的藍寶石，猶如星辰灑落在面盤與錶框上，更迷人了。

▲▼ 愛馬仕與歐米茄對錶 。（圖／公關照）

▲愛馬仕Arceau Grande Lune大月相腕錶換上夜空藍色面盤，203,200元。
 

愛馬仕於1978年推出Arecau系列腕錶，顛覆傳統圓形錶印象，配上不對稱的馬鐙造形錶耳更具設計感，旗下兩大明星錶款分別是Petite Lune小月相錶與Grande Lune大月相錶，近期不約而同推出新面盤設計，女錶珍珠母貝面盤的月相視窗旁，落下不同深淺調的藍寶石與鑽石；而Arceau Grande Lune大月相腕錶是品牌最容易入門的複雜功能腕錶之一，具月相、日期、星期與月份顯示，新款有別於第一代的古典設計，改為夜空藍與銀色調面盤，饒富詩意，與新款女錶絕配。

▲▼ 愛馬仕與歐米茄對錶 。（圖／公關照）

▲歐米茄星座系列精鋼與18K Sedna™金女錶（左）460,000元，同軸擒縱41毫米大師天文台腕錶287,000元。（圖／歐米茄提供）

夜空藍的確是男、女都適合的氣質色，歐米茄（Omega）西洋情人節主打的星座系列對錶，皆以精鋼與18K Sedna™金打造，當中同軸擒縱29毫米大師天文台女錶擁有藍色砂金石面盤，因此有暗夜閃閃發亮的效果，可配成雙的同軸擒縱41毫米大師天文台腕錶，則配有Ceragold™羅馬數字的拋光藍色陶瓷錶圈、太陽線紋磨砂藍色面盤。

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關鍵字：

愛馬仕, Hermès, 歐米茄, OMEGA

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