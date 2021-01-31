熱銷50年的「金盞花化妝水」加大版2390元→1550元　徹底拯救痘痘肌

文／C編

金盞花是近年很熱門的成份之一，有舒緩肌膚的效果，受到很多年輕族群喜愛，其中，KIEHL'S（契爾氏）的金盞花植物精華化妝水，更是熱銷50年的口碑商品，大批粉絲擁護，不斷回購。

▼▼點圖搶特價▼▼

▲金盞花植物精華化妝水，500ml，原價2390元、特價1550元。點我購買。

金盞花植物精華化妝水含有金盞花萃取，可以鎮定舒緩敏感泛紅、穩定膚況，並且維持肌膚健康狀態，加上龍膽萃取，可以調理鎮定、修護肌膚，避免再次生成粉刺；同時還有紫草萃取，可以幫助立刻補水、鎖水，長效舒緩讓肌膚更穩定。

因為效果很好，因此很多網友除了會拿它來濕搽之外，還會拿來敷臉，穩定肌膚的效果更加乘，還有網友研發出更厲害的用法，就是裝進噴霧瓶裡面，再加上一點美容油，隨時隨地補噴，可以更增強保水程度。

▲人氣、口碑兼具的金盞花化妝水幾乎已成為Kiehl's代名詞。（圖／翻攝IG@mitistory、@sunahhlove）

「金盞花化妝水真的大推，我也是用了就回不去了」、「金盞花真的救了我不少痘」、「喜歡金盞花化妝水，擠完痘濕敷很好用」、「金盞花系列控油效果很好」，整理一下網路的評價，可以發現金盞花真的救過很多人的肌膚，果真經得起考驗。

▲金盞花植物精華化妝水，500ml，原價2390元、特價1550元。點我購買。

購物網站「Her和她」推出金盞花植物精華化妝水，500ml，原價2390元、特價1550元， 現省840元，非常划算又實惠，由於一年四季都適合使用，不用擔心囤貨囤太多，只怕不夠用。

點連結搶特價►►https://bit.ly/2YlyDFc