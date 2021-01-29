歐陽娜娜露美胸拚了！透視奶油裙「S曲線全看光」　網：好害羞

▲歐陽娜娜最新造型火辣破尺度。（圖／翻攝自微博歐陽娜娜）

記者鮑璿安 ／台北報導

台灣女星歐陽娜娜工作滿檔，今（29日）在工作室微博釋出一連串美照，畫面中歐陽娜娜一頭披肩長髮相當唯美，身穿透視效果的「奶油裙」，層層抓皺元素遊走身體曲線，更小露豐滿上圍吸睛，在甜美中透露一絲火辣氣息，徹底甩去過往稚氣形象，宣告轉大人。

▲歐陽娜娜換上以色列高級訂製婚紗品牌Galia Lahav裙裝出鏡，下身幾乎全透視 。（圖／翻攝自微博歐陽娜娜）

20歲女星歐陽娜娜近期不斷嘗試火辣風格，讓人眼前一亮，今日驚喜換上以色列高級訂製婚紗品牌Galia Lahav裙裝出鏡，一頭波浪捲髮與精緻臉蛋相佐，顯得成熟許多。視線向下看，裙裝與平口剪裁彰顯鎖骨與肩頸線條，再以層層抓皺元素遊走手臂以及上身，增添柔霧效果，歐陽娜娜更不吝嗇露出姣好身材，搭配透視裙身一路蔓延至腿根，全身S曲線都若隱若現，少有的破尺度造型，堪稱一絕。

▲歐陽娜娜日前才穿著GIVENCHY 2021春夏的米杏色西裝套裝展現多種風格 。（圖／翻攝自微博歐陽娜娜）

不光如此，歐陽娜娜日前才穿著GIVENCHY 2021春夏的米杏色西裝套裝現身，比起這回的火辣風格更顯幹練許多，用以俐落的領口與肩膀鏤空設計，為整體造型畫龍點睛。可見歐陽娜娜近日積極轉型的決心，少了過往小女孩的青澀，成功升格女人，引發網友議論：「看了很害羞」、「還是甜美風比較適合」。

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