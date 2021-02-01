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Tiffany愛心手鍊現省5900元！超經典設計　情人節用小藍盒擄獲她的心

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文／C編

進入2月份，情人節接近，想好要送什麼了嗎？大部分的人應該都沒有頭緒吧！購物網站「Her和她」提出很棒的提案，那就是Tiffany & Co.的「Return to Tiffany 」經典刻字愛心純銀T字扣手鍊，綴有心形飾牌，象徵滿滿的心意，重點是原價22000元，特價16100元，等於現省5900元，相當超值。

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▲Tiffany,銀飾,手鍊,飾品,Her和她,。（圖／Her）

▲Tiffany & Co.「Return to Tiffany」 經典刻字愛心純銀T字扣手鍊，原價22,000元、特價16,100元。點我購買

Tiffany的銀飾向來很受歡迎，經典好搭配，日常都能佩戴，因此很適合做為情人節禮物，天天戴在手上，隨時都能感受到愛意。Return to Tiffany 系列更是其中經典，靈感來自1969年的一款鑰匙圈，「Return to Tiffany 經典刻字愛心純銀T字扣手鍊」設計簡約優雅，屬於「人見人愛」的熱銷款，送給另一半絕不出錯。

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▲Tiffany,銀飾,手鍊,飾品,Her和她,。（圖／Her）

▲Tiffany的Return to Tiffany系列手鍊相當經典。

T字扣總能為手鍊增添特色，圓環刻有「Tiffany & Co. New York」字樣，識別度更強，而且方便穿脫，單手就能輕鬆戴上，加上經典愛心飾牌與有個性的銀鍊，令人愛不釋手。

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▲Tiffany,銀飾,手鍊,飾品,Her和她,。（圖／Her）

▲Tiffany,銀飾,手鍊,飾品,Her和她,。（圖／Her）

▲Tiffany的小藍盒，是夢幻與愛情的最佳代表。

心形是情人節禮物的不敗首選，象徵著愛情永誌不渝，很有意義，手鍊長度為8吋，約20.3公分，是一般手圍。除了單戴，也可以和其他手鍊一起疊戴，製造更搶眼效果。

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▲Tiffany,銀飾,手鍊,飾品,Her和她,。（圖／Her）

▲Tiffany & Co. 「Return to Tiffany 經典刻字愛心純銀T字扣手鍊」，原價22000元、特價16100元。點我購買

「Her和她」推出「Tiffany & Co. Return to Tiffany 經典刻字愛心純銀T字扣手鍊」，原價22000元、特價只要16100元，現省5900元，附原廠防塵袋、禮盒、手提紙袋，沒有人能抗拒小藍盒的魅力，用Tiffany手鍊示愛，絕對是最棒的選擇。

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關鍵字：

Tiffany, Return to Tiffany , 銀飾, 手鍊, 飾品, Her和她, Her

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