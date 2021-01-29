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康寧經典透明鍋下殺3折「搶宅市場」　史努比聯名餐具68折萌翻

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▲康寧餐具推新春促銷。（圖／康寧提供）

▲康寧餐具推新春促銷，折扣有誠意。（圖／康寧提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

農曆春節即將到來，不少居家業者看準今年仍持續發酵的「宅市場」，適逢春節推出超級優惠聯名，美國康寧推出旗下經典透明鍋3折優惠，像金元寶的外觀，煮湯熬粥放水果都可用，一開賣就有許多識貨消費者出手，旗下餐具與史努比的聯名，也直接祭出2件68折促銷。HOLA推出的可口可樂聯名飯碗也很狂，牛年也推65折優惠。

▲康寧餐具推新春促銷。（圖／康寧提供）

▲康寧透明鍋，外型討喜像金元寶，限量特價3折優惠。

康寧餐具即日起至3／3期間，推出「除舊迎春、家添幸福」幸福提案優惠，祭出旗下各式花色、尺寸、盤型碗型的餐盤餐碗，還有經典的透明鍋系列、康寧鍋及高價位的瑞仕鑽石鍋優惠，餐具類包括MOOMIN姆明與SNOOPY史努比系列商品，也推特價促銷，絕對能讓你划算選到新一年適用的居家餐具。

康寧品牌熱賣多年、最經典的透明鍋系列，針對農曆春節到來，特別用「招財進寶」的心情推出原價3,480元的3公升晶寶鍋，特價1,099元的優惠，下殺近3折每櫃限量20組，其他包括適合中小家庭3至5人使用的3.25L、3.5L規格，原價從3,180元至3,580元不等，也特價每件1,980元，買2鍋還加送晶彩耐熱透明玻璃盤9吋二件組。

▲康寧餐具推新春促銷。（圖／康寧提供）

▲康寧餐具推新春促銷。（圖／康寧提供）

而受到大小年齡層都喜愛的SNOOPY史努比系列餐盤，每年推出都還是熱賣款，今年也趁春節來臨前先推促銷，包括特定系列餐盤及康寧鍋商品，推2件68折、5件48折優惠，另推出加588元可加購市價1,380元的彩色史努比保溫瓶360ml、加688元送市價1,480元的彩色史努比保溫瓶480ml。

▲康寧餐具推新春促銷。（圖／康寧提供）

▲康寧餐具推新春促銷。（圖／康寧提供）

▲年年熱賣史努比餐盤與康寧鍋系列，2件起優惠。

HOLA近期也推出與可口可樂居家聯名，除了以「可口可樂」紅、黑兩種代表色之外，其中最讓藏家覺得值得入手的，便是HOLA限定金色LOGO款，像是金色LOGO飯碗、平盤、馬克杯、雙層陶瓷蓋杯等，都有滿滿的「光環」，近期單品也推出特價優惠，如HOLA可口可樂系列飯碗14.5cm，原價699元，特價459元，等同65折，也是入手好時機。

▲HOLA X 可口可樂聯名居家系列。（圖／HOLA提供）

▲HOLA可口可樂系列飯碗也推優惠價。（圖／HOLA提供）

關鍵字：

康寧, 聯名, 透明鍋, 餐盤, 餐具, 史努比, ＨＯＬＡ, 可口可樂, 春節, 牛年, 促銷, 農曆年

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