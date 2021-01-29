跟著SPA去旅行！東森自然美進駐新板希爾頓酒店　滿足5星偽度假夢想

▲東森自然美與新板希爾頓合作「深呼希冬季住房專案」，滿足消費者一站式旅行喜好。（圖／記者林敬旻攝，下同）

記者林璟倩／新北報導

受疫情影響，宅度假(Staycation)持續火紅，東森自然美搶搭國旅熱潮，積極與飯店合作「SPA-cation」提供消費者美容SPA一站式旅行。自2020年11月進駐5星級新板希爾頓酒店大受好評，近期東森自然美與新板希爾頓攜手推出「深呼希冬季住房專案」包含一泊一食、循環美體按摩課程60分鐘及奧斯丁樂園親子入場券等，專案優惠價5,388元起，滿足消費者一站式旅行的城市偽度假夢想。

東森自然美風靡名人界，包括主持人李秀媛、ETtoday《慧眼看天下》主持人黃寶慧、網球國手詹詠然都是忠實顧客，除了頂級護膚課程之外，身體SPA課程也相當受歡迎。近年東森集團總裁王令麟大力推動品牌創新升級，積極與頂級飯店強強聯手，希望可以帶領東森自然美粉絲安心地跟著SPA去旅行。

▲東森自然美希爾頓5星SPA館美容室實景。

▲東森自然美希爾頓5星SPA館提供獨立衛浴更具隱私性。

東森自然美希爾頓5星SPA館店長陳豫姝表示，東森自然美與希爾頓酒店合作提供單人房及雙人房兩種空間，單人房可享受專屬的尊榮級服務，而雙人房方便閨蜜、情侶及夫妻等共同使用，房間內採獨立衛浴、高級美容床及美容師一對一服務，保有隱私且可完全放鬆。

▲東森自然美希爾頓5星SPA館店長陳豫姝說明，愈來愈多閨蜜或情侶喜歡一同來享受美容SPA服務。

東森自然美提供全方位的頂級美容服務，像是護膚療程有最新航太科技的水光機，可淺層移除皮膚髒汙並注入霧化精粹使肌膚更加明亮細緻；美體SPA則有循環美體及五行經絡等新課程有助深層放鬆，近期強力主打的「循環美體按摩課程」，非常適合長期肌肉緊繃、因壓力大睡眠品質差的人，透過東森自然美芳香複方精油以獨創淋巴引流按摩手法，只要60分鐘就有助全身舒暢、安撫身心靈；一月份起也新增美甲、美睫服務，享受從頭到腳的五星級SPA寵愛。

▲「循環美體按摩課程」有助身體放鬆。

陳豫姝分享，最近與新板希爾頓合作的「深呼希冬日住房專案」很常看到小家庭來使用，讓媽媽好好按摩放鬆，爸爸帶小孩去奧斯丁樂園放電，好好休息隔天一同享受美味的飯店早餐，滿足消費者在疫情期間無法出國又想度假的心願。

▲希爾頓飯店公關Grace說明與東森自然美合作客人反應非常好。

希爾頓飯店公關Grace觀察到近年旅遊習慣大轉變，臨時起意且行程隨興的人增加許多，許多人喜歡直接在飯店週邊遊玩，或者到現場詢問禮賓人員旅遊資訊，這時候就很適合推薦像東森自然美這樣的SPA服務給他們，雖然剛和東森自然美合作不久，但目前有使用過這項服務的客人反應都非常好，因為東森自然美本身具有品牌力與希爾頓聯手有加乘作用，相當期待未來有更好的成效。

▲東森自然美直營店業務部總監何曉琪說明，與飯店合作希望可以帶給會員尊榮級度假感。

東森自然美直營店業務部總監何曉琪表示，預計2025年展店數達300家，且目標2023年不論店數、產品、服務滿意度都要成為頂級美容SPA第一品牌。為了提供東森自然美會員更優質的服務，進駐飯店的好處除了符合消防法規，每間飯店也各有不同的特色與美學，讓消費者有機會透過東森自然美美容SPA服務的平實價格，遊走各大頂級飯店享受5星度假體驗，目前這樣的合作已有台北市區的甲山林湯旅、新板希爾頓，還有即將進駐的林口喜來登館等希望透過與飯店合作帶給會員尊榮級美容SPA服務。