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泫雅胸前大開「U」字耍辣　挑戰「顯俗」白絲襪，網：沒在怕

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記者王蓁蓁 / 台北報導

韓女星泫雅萬眾矚目下終於釋出最新單曲《I’m Not Cool》MV，前陣子暴風狂曬的惹火可愛視覺終於一次曝光，再次掀起話題，讓粉絲們各個冒出心心眼、狂噴愛心，趁著打歌宣傳期，泫雅馬不停蹄接下韓國雜誌《W KOREA》畫報拍攝，女王氣場全開，不負「性感小野馬」之稱。

▲泫雅畫報 。（圖／翻攝IG）

▲泫雅畫報 。（圖／翻攝IG）

▲泫雅穿上FENDI黑色緊身泳裝，胸前大開「U」字超惹火。（圖 / 翻攝IG@hyunah_aa)

泫雅不改火辣風格，首套造型就讓粉絲們鼻血直流，只見泫雅身上FENDI黑色緊身泳裝胸前大開「U」字，傲人上圍呼之欲出，遊走尺度邊緣，即便是生圖也看不見她身上有絲毫贅肉，令人十分驚豔，最後搭配HEAVEN BY MARCJACOBS獵奇雙頭小熊後背包，展現泫雅鬼靈精怪的可愛反差魅力。

緊接著攝影師改以魚眼鏡頭打造怪奇視角，泫雅則以Vivienne Westwood短版格子襯衫亮相，一招「要穿不穿」纖瘦直角肩與鎖骨一覽無遺，瞬間電暈一票粉絲，下半身大膽挑戰短到不行的淺紫短褲搭配白色GUCCI絲襪，一穿不好就容易被嫌「俗氣」或是「時尚災難」，擅長駕馭多樣風格的泫雅就完全沒有這個困擾，仍舊不斷變換性感姿勢擺拍，引來大批粉絲們大讚「女神穿什麼都好看」、「氣場太強」、「火辣全開」。

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關鍵字：

泫雅, GUCCI, FENDI

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