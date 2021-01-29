台灣售價揭曉！搶逛女星愛牌Self-Portrait　徐若瑄同款1萬元入手

▲self-portrait 台灣首店開幕搶先逛。（影／記者鮑璿安攝）

記者鮑璿安／台北報導

「每個女孩衣櫃裡都要有一件Self-Portrait洋裝」， 這是許多時尚迷的心聲，英國知名女裝self-portrait以精緻的蕾絲與刺繡元素融入衣著，高貴不貴的特質風靡全球，如今品牌首間台灣旗艦店已於28日開幕，《ET FASHION》搶先直擊帶你逛店，有哪些必買亮點，一次看仔細。

▲台灣女星徐若瑄演繹品牌早春系列形象照，上衣NT$11,800。（圖／惇聚提供）

▲林志玲與老公AKIRA現身機場，就是穿著Self-Portrait洋裝。（圖／惇聚提供）

馬來西亞設計師Han Chong 2013年成立Self-Portrait，短短7年時間，全球就已經擁有375家店，成為林志玲、徐若瑄等一線女星的最愛，而今台灣首間旗艦店就選在微風廣場開幕，形象照中徐若瑄演繹的早春系列新品，在店內也能找到，親民價僅一萬元初。

▲self-portrait 台灣首店延續簡潔的品牌風格，早春系列色彩十分輕盈，中長洋裝NT$15,800。（圖／惇聚提供）

台灣首店延續簡潔俐落的品牌風格，從歐洲進口的奧羅拉粉色大理石磚與白色大理石拼接，勻稱的線條美學與裙裝不謀而合。店內陳設的早春系列色彩十分輕盈，輪廓充滿現代感，像是雕花鏤空蕾絲、波點網紗、印花、鑽飾縐紗等元素一個不少，其中經典的「鏤空蕾絲」在2020秋冬初次登場，也是本季最重要的設計主題，擺脫蕾絲只有黑白的刻板印象，更顯活潑輕盈。

▲蕾絲花邊系列利用棉質與雪紡的異材質拼接；鑽飾縐紗超適合跑趴，鑽飾中空洋裝NT$19,800；裸色洋裝NT$17,800 。（圖／惇聚提供）

蕾絲花邊系列利用棉質與雪紡的異材質拼接，打造俐落線條與柔美一體成型，更符合女性身體線條，再加上閃亮的鑽飾縐紗，人造寶石裝飾點綴，跑趴戰袍立刻搞定。想入手品牌經典柔美風格的民眾，波點網紗系列利用凸顯身材曲線的摺帶設計，和硬挺縐紗結合，在前衛設計中，帶入一絲溫柔氣息，是最好不過的選擇。

Han Chong也曾表示: 「好的設計不應只有一少部份人能擁有，每個人都應該享有不需要花太多錢就能擁有漂亮衣服的權利 。」 所以品牌服裝單價親民，台灣價格甚至比起亞洲各國都還要便宜，渴望在疫情期間緩解民眾出國購物的迫切心情。

▲THOM BROWNE的簡潔灰色西裝美學爆紅 。（圖／翻攝自品牌 IG）



同樣傳出開幕喜訊的還有美國設計師品牌THOM BROWNE，將在2月與大家見面，品牌醒目的藍白紅標誌、非白即灰的簡潔西裝美學，打動了眾多名人，就連許光漢、余文樂等男神都是死忠粉。現在終於宣告由代理商Club 21引進，台灣首間 THOM BROWNE 專賣店將進駐微風廣場1樓。

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