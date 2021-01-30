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LIFE・經典／疫情之後「微型酒店」概念發光　豪華與環保兼具的避世小屋

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▲微型酒店小屋Niliaitta。（圖／翻攝Studio Puisto官網）

▲微型酒店小屋Niliaitta。（圖／翻攝Studio Puisto官網，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

新冠肺炎疫情蔓延全球，以往的大型豪華酒店，在擠滿遊樂人潮的巨型泳池，似乎也變得讓人不太開心（甚至有點害怕），之前因應疫情後趨勢，微型酒店的議題似乎成為一個新的度假方向，近期芬蘭的建築設計公司公開一款旗下「模組化」的房間設計，宛如懸空般的度假小屋並非只是看起來很炫而已，也是一種對於土地最低破壞的酒店設計方案。

▲微型酒店小屋Niliaitta。（圖／翻攝Studio Puisto官網）

人是需要旅行跟放空的，相信在北歐的民眾更了解這點，除了在都市的居住空間之外，許多人還在鄉間擁有避世小屋，沒有網路跟任何電視，只有壁爐與寂靜的樹林，芬蘭設計工作室Studio Puisto，最近公開一款旗下模組化的房間設計，它將成為該地薩拉馬哈維國家公園附近的Kivijärvi Resort微型度假村的基本單位。

該小屋名為Niliaitta，其設計概念源於原住民薩米人，儲存食物和其他設備的高腳屋，它可以隔絕野生動物的侵擾與極地氣候的攻擊，且兼顧高級酒店的舒適設計，房間內有一扇巨大的落地窗，能在空間中極度接近自然景觀，當然建造時的觀看角度與風景都是經過計算的。

▲微型酒店小屋Niliaitta。（圖／翻攝Studio Puisto官網）

▲微型酒店小屋Niliaitta。（圖／翻攝Studio Puisto官網）

而為了維護自然的永續，畢竟我們都是這個地球上的過客，沒道理美麗的景觀只給自己看不給下一代看，採用單一支柱的設計，也讓土地破壞率能減到最低，在建造空間的選擇上，也計算出砍伐樹木最少的方位與面積。整體架構避免使用任何塑料，主要材質是木頭，而隔熱則採用最自然的隔熱材質「羊毛」。

▲微型酒店小屋Niliaitta。（圖／翻攝Studio Puisto官網）

然而是內容是維持高水準的住宿需求，包括空調與有熱水的浴廁，甚至還有一個小廚房，淺色的木頭內裝讓空間感更大，沒有視覺壓迫的問題，最大的視覺焦點永遠是窗外的自然美景，這樣的設計也能讓我們思考，如何在有限的空間住得更舒適，亦或也能延伸「我們是否真的需要如此大的生活空間」？

▲微型酒店小屋Niliaitta。（圖／翻攝Studio Puisto官網）

▲微型酒店小屋Niliaitta。（圖／翻攝Studio Puisto官網）   ▲微型酒店小屋Niliaitta。（圖／翻攝Studio Puisto官網）

關鍵字：

LIFE, 經典, 建築, 微型酒店

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