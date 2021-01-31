1分鐘就能做出的特調熱可可　把握寒冷中的幸福

▲寒冷的天氣來杯熱可可吧，享受簡單幸福。（圖／pixabay，以下同）

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最近再次迎來低溫，隨著農曆新年到來，天氣也將愈來愈暖，讓我們多珍惜這刻的寒冷，無論清晨或夜晚，為自己泡杯熱可可特調吧，用薑片、蜂蜜或豆漿，不需要複雜的烹調，只要放進微波爐加熱，就能帶給妳一點屬於自己的幸福時光。

▲做法簡單的熱可可，白天晚上都很適合飲用。

簡單甜蜜

使用200ml牛奶、適量蜂蜜與1大匙可可粉，先用微波爐加熱牛奶，再把可可粉加入熱牛奶中攪拌，並依照自己喜歡的甜度加入蜂蜜即可。

▲加入蜂蜜，更容易入口。

溫暖療癒

熱水150ml、生薑5g、1匙半可可粉與2大匙蜂蜜，先用微波爐將水加熱，加入可可粉、已經去皮的生薑以及蜂蜜，再視口味進行微調，選擇加入薑或蜂蜜。薑皮性涼利水，去除後驅寒更有成效。

▲加入生薑沖泡，身體暖的更快。



豆香滑順

豆漿150ml、1匙半可可粉與適量蜂蜜，用微波爐加熱豆漿，再加入可可粉與蜂蜜攪拌，之後再微波30秒。此款很適合不喜歡牛奶味的乳糖不適症者飲用。

▲不喜歡飲牛奶的人，也可以用豆漿替代。

奇妙微辣

使用200ml牛奶、2匙可可粉、少許肉桂粉與辣椒粉。先用微波爐溫熱牛奶，再加進可可粉與辣椒、肉桂粉，攪拌後再進微波爐加熱30秒，可視情況加一些黑巧克力碎片。

▲加點辣椒粉感覺更奇妙，或是加入焦糖、花生粉都別有風味。