乳液、面霜2選1即可！「5大多餘保養步驟」沒必要還傷肌膚

▲保養品不是塗越多越好，過多步驟反而會造成肌膚負擔。（圖／翻攝IG@laneige_kr）

編輯／Amanda

應該不少人都有這個疑問，明明自己很認真保養、擦了一堆保養品，但皮膚就是沒有人家好？其實你做的有些護膚步驟根本沒必要，各種保養品擦到滿也可能反而造成肌膚負擔，美肌不成反而傷害肌膚，快把以下常見的5個「多餘」保養步驟改掉，簡單高效護膚，肌膚才會越來越好。

＃沒化妝也卸妝



應該有不少人都聽說過，現在空氣很髒，會有很多髒污殘留在肌膚上，所以就算沒化妝的時候，也習慣先卸妝再洗臉。但皮膚科醫師表示，沒有化妝的時候不需要卸妝，只要用洗面乳清潔即可，以免過度清潔對肌膚角質層造成傷害，導致屏障受損，使肌膚變得容易乾燥、易敏感。尤其是卸妝棉和卸妝水盡量少用，反覆摩擦、拉扯也會對肌膚造成傷害，甚至導致皺紋增生。

＃化妝水一定要搭配化妝棉



現在的化妝棉雖然大多做的很柔軟，但每天使用化妝棉擦拭化妝水甚至乳液，都是在摩擦肌膚，不僅容易造成肌膚負擔，一不小心化妝棉上的纖維組織會在臉上刮出看不見的細微小傷口，有些人的脂肪粒就是這樣來的。其實，雙手就是最好的保養工具，用雙手均勻塗抹上保養品，再輕柔按壓包覆，就能很好的幫助保養品吸收。

＃擦完乳液再擦乳霜



你也分不清乳液、乳霜的功能，以為是不同種類的產品，擦完乳液還會再擦上乳霜？其實乳液和乳霜的功用是一樣的，都是柔軟肌膚、鎖水，只是滋潤度、質地上有所不同，其實依個人膚質狀況擇一使用即可，塗多了反而不利於肌膚吸收，還容易營養過剩，導致悶出閉口、痘痘，像是中性、油性肌可選較清爽的乳液或凝霜，乾性肌則可選擇更潤澤的乳霜。

＃每週固定去角質



有些人會把去角質當作一種美肌方式，加入固定保養步驟中，但過度去角質會傷害肌膚，反而造成肌膚問題，去角質應該要依照個人膚質、肌膚狀況，適時調整頻率，一到兩週一次即可，而不是固定3、5天做一次，小心護膚不成反而傷臉。

＃用洗臉刷洗臉更乾淨？



為了避免髒污殘留，導致堵塞毛孔長粉刺、黑頭，有些人喜歡用洗臉刷或洗臉機來洗臉，但使用時力道、頻率不對，就容易過度摩擦肌膚，破壞肌膚屏障。其實只要選擇適合的清潔產品，確實起泡再上臉，搭配接近體溫的「無感水溫」，就能把臉洗乾淨。

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