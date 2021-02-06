米妮＆黛西一起去賞花！夢幻「閨蜜包」系列　手提袋、長短夾都有

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迪士尼各個角色都可愛到讓人看了多希望他們是真的，而迪士尼公主在女孩們心中的地位更不用說，精緻的五官、夢幻的穿著加上完美的生活讓人好羨慕，法國品牌PAUL＆JOE與日本迪士尼重磅聯名將於二月下旬推出「米妮＆黛西閨蜜系列」無論是手提袋、單肩包還是長夾都應有盡有。

▲PAUL&JOE與日本迪士尼聯名推米妮與黛西為主題之系列商品。（圖／翻攝自dtimes.jp，下同）

＃包款：手提袋＆單肩包

包款共有櫻花粉、天空藍這兩種粉嫩顏色搭配簡約的米白色，完全可以詮釋米妮和黛西這兩位閨蜜的稚嫩，相信女孩們光看到外觀就少女心大爆發，打開包後便會發現內襯同樣也是採用西洋菊的印花設計整個質感爆棚、仙氣滿分，週末拎著它出門整個人瞬間優雅了起來。此系列聯名共有四種樣式的包款供選購，定價以官網為主喜歡的話千萬不要錯過。

▲此系列以米奇與唐老鴨的眷屬「米妮和黛西」為主角、背景採以迪士尼城堡為題，並搭配PAUL＆JOE經典西洋菊印花圖騰打造出一系列充滿花朵的包款及商品。



▲無論何種包款，打開之後內部同樣是印滿西洋菊圖樣的內襯，質感爆表。

＃長短夾＆卡夾

除此之外此系列聯名同步推出了滿滿花朵盛開的造型長短夾、卡夾，同樣以米妮及黛西為元素搭配西洋菊點綴。不管你是長夾派還是短夾派都不用爭了，通通都有！若習慣使用卡夾的人也有純白色款卡夾可以選擇，並且採以金屬拉鍊使得整體貴氣十足完全就是「高貴，不貴」的最佳代言人，幫你的氣質大大加分。

▲長夾，大小約9.5X20mm。

▲短夾，大小約9.5X11mm。

▲卡夾，大小約8.5X11mm。

＃手帕＆毛巾

公主出門怎麼能不隨身攜帶手帕？優雅的拿出一方手帕便足以顯現公主們高貴的氣質，同樣採以櫻花粉以及天空藍為主題色再搭配捧著花的黛西與米妮且於周圍點綴朵朵西洋菊，整個畫面感與視覺效果就好像是喝了一場悠閒的下午茶完全可以感受到這慢步調、典雅的氛圍。

▲手帕，大小約25X25mm。



▲卡夾，大小約14X14.5mm。

同樣一看到就令人少女心大發的絕對是夢幻的三麗鷗角色們，這次日本品牌Maison de FLEUR與《My Melody》攜手打造「美樂蒂系列包款」因應情人節的來臨把所有款式換上了粉紅色搭配美樂蒂及大耳狗喜拿的圖樣還有蝴蝶結、緞帶等療癒元素，保證不分年紀連媽媽們也會喜歡既萌又實用的各種包款。

其中最奪目的絕對是這款緞帶手拿包，將包包整體直接設計為一個大蝴蝶結的造型並加上各種深淺粉紅不一的小蝴蝶加以點綴，這根本就是為了少女們所設計的專屬夢幻包！出門喝下午茶帶上它絕對是全場焦點，不顯幼稚又不流於老氣的最佳選擇。

▲Maison de FLEUR推美樂蒂系列緞帶手拿包。（圖／翻攝自stripe-club.com.tw）

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