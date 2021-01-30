fb ig video ETtoday search mobile

看似情場高手，其實是每段戀情都短命 也許關鍵在這3個真相

>

編輯／JJ 圖／翻攝自IG@minimalandcozy

現代社會風氣下「速食愛情」相當盛行，不只是兩個相遇即陷入熱戀的速度加快，彼此產生厭倦走向分手的階段也更快來臨，一個人看似情場經驗豐富，事實上是因為每段戀情都很短命，如果你也總是納悶為什麼自己的戀愛都不長久，以下幾個真相也許就是問題所在。

感情不長久原因 。（圖／翻攝自Ig）

＃太不擅於拒絕

面對這段感情，你可能一開始就不夠喜歡對方，只是因為不擅於拒絕，所以才在百般追求下選擇答應，因此被動卻心軟也許是最根本的問題，因為你壓根不確定自己是不是真的喜歡人家，就已經一腳踏入必定會分開的戀情，期間你一樣對於各種要求都不太拒絕，最後終於發現無法再迎合時，就是分手收場。

感情不長久原因 。（圖／翻攝自Ig）

＃習慣放大檢視別人的缺點

可能不只是針對感情對象，是你把生活上的壞習慣給帶進了感情裡，在你眼裡總是沒辦法不去注視別人的缺點，看不順眼的事情很多，尤其是在愛情中，好的事情你一笑而過，壞的事情卻抓到機會就一直拿出來講，甚至會把自己的缺點歸咎在對方身上，認為對方應該要容忍這樣的你，所以有錯的還是對方，自己永遠都不會錯。

感情不長久原因 。（圖／翻攝自Ig）

＃想到要和同一個人過下半輩子就害怕，深信下一個會更好

正因為速食愛情盛行的關係，不管到了第幾任男女朋友，心裡還是會有「看過的人不夠多」這類想法，當你想到可能要和眼前這個人度過下半輩子時，就會開始不自覺逃避起來，當你發覺對方不如你一開始想像得好，也不願意投資時間在磨合上，而是深信著下一個會更好。

關鍵字：

男女, 感情, 短命戀情, 感情不長久

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

陳庭妮、大霈穿LV變形老花短裙曬美腿

陳庭妮、大霈穿LV變形老花短裙曬美腿

郭碧婷產後亮相狀態驚人！20萬元「純白羽毛禮服」秀曲線

郭碧婷產後亮相狀態驚人！20萬元「純白羽毛禮服」秀曲線

全智賢防掉髮「洗頭必做2件事」！椰子油是關鍵

全智賢防掉髮「洗頭必做2件事」！椰子油是關鍵

IKEA隱藏版TOP10單品　49元起CP值高到不可思議

IKEA隱藏版TOP10單品　49元起CP值高到不可思議

包・開箱／LONGCHAMP把「小牛」牽進招牌摺疊包

包・開箱／LONGCHAMP把「小牛」牽進招牌摺疊包

曾之喬背的COACH米奇包竟是「限定中的限定款」

曾之喬背的COACH米奇包竟是「限定中的限定款」

靠一件「羽絨外套」過整個冬天　女星們4種穿搭法時髦又顯瘦

靠一件「羽絨外套」過整個冬天　女星們4種穿搭法時髦又顯瘦

SEIKO 140周年首發錶曝光　復刻60年代機械錶招牌作

SEIKO 140周年首發錶曝光　復刻60年代機械錶招牌作

LOEWE聯名《龍貓》可愛爆發　 男陳昊森搶先曝光

LOEWE聯名《龍貓》可愛爆發　 男陳昊森搶先曝光

BURBERRY「LOVE」塗鴉圍巾　最Easy的3種圍法

BURBERRY「LOVE」塗鴉圍巾　最Easy的3種圍法

ET Fashion

推薦閱讀

網：準到嚇人！從「握拳方式」看真實性格，你是哪一種？

網：準到嚇人！從「握拳方式」看真實性格，你是哪一種？

歐陽娜娜露美胸拚了！透視奶油裙「S曲線全看光」　網：好害羞

歐陽娜娜露美胸拚了！透視奶油裙「S曲線全看光」　網：好害羞

星巴克1／28起「再推」買一送一　限定5款飲品現賺一杯

星巴克1／28起「再推」買一送一　限定5款飲品現賺一杯

小心「5大壞習慣」讓白髮提早現身！第一項超多人不知道 遇到了快嫁！4個「好老公特質」　吵架願意服輸、支持妳的規劃 41歲高圓圓直播無修圖狀態驚人！「淺藍深V毛衣」少女感爆棚 楊冪穿了IU去年的衣服誰比較尷尬？風格差太多難分高下 內行人激推「唐吉訶德」必買TOP 20！北海道海膽、38度C唇膏進店就先搶 額頭長痘是心火旺？皮膚科醫師破迷思　曝「6大長痘元兇」 Jennie根本「熊熊」中毒！外套密密麻麻全是熊　超Ｑ手機架也搜出了

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面