看似情場高手，其實是每段戀情都短命 也許關鍵在這3個真相

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現代社會風氣下「速食愛情」相當盛行，不只是兩個相遇即陷入熱戀的速度加快，彼此產生厭倦走向分手的階段也更快來臨，一個人看似情場經驗豐富，事實上是因為每段戀情都很短命，如果你也總是納悶為什麼自己的戀愛都不長久，以下幾個真相也許就是問題所在。

＃太不擅於拒絕

面對這段感情，你可能一開始就不夠喜歡對方，只是因為不擅於拒絕，所以才在百般追求下選擇答應，因此被動卻心軟也許是最根本的問題，因為你壓根不確定自己是不是真的喜歡人家，就已經一腳踏入必定會分開的戀情，期間你一樣對於各種要求都不太拒絕，最後終於發現無法再迎合時，就是分手收場。

＃習慣放大檢視別人的缺點

可能不只是針對感情對象，是你把生活上的壞習慣給帶進了感情裡，在你眼裡總是沒辦法不去注視別人的缺點，看不順眼的事情很多，尤其是在愛情中，好的事情你一笑而過，壞的事情卻抓到機會就一直拿出來講，甚至會把自己的缺點歸咎在對方身上，認為對方應該要容忍這樣的你，所以有錯的還是對方，自己永遠都不會錯。

＃想到要和同一個人過下半輩子就害怕，深信下一個會更好

正因為速食愛情盛行的關係，不管到了第幾任男女朋友，心裡還是會有「看過的人不夠多」這類想法，當你想到可能要和眼前這個人度過下半輩子時，就會開始不自覺逃避起來，當你發覺對方不如你一開始想像得好，也不願意投資時間在磨合上，而是深信著下一個會更好。