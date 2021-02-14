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雅絲蘭黛「新版小棕瓶」才1990元　下殺5折買一瓶省一瓶

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文／C編

塗抹精華液，可以說是保養步驟中最重要的程序之一，能改善膚質、幫助後續保養品吸收，提及精華液，很多人立刻馬上就會聯想到「小棕瓶」雅詩蘭黛特潤超導全方位修護露，因為使用立刻有感，當然成為很多人必備的保養神器。

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▲Her和她 雅詩蘭黛小棕瓶。（圖／Her）

▲雅詩蘭黛 特潤超導全方位修護露，50ml、原價3950元、特價1990元。點我購買。

盤點網路評價，很多人都大讚「小棕瓶使用起來立刻有感」、「冬天我完全不能缺少它，不然保濕就不夠力」、「我也超愛小棕瓶，單擦或混粉底都超好用的，保濕度超好底妝很服貼」、「我也是從舊版小棕用到新版的老粉，是我此生摯愛的全能精華液」。

▲雅詩蘭黛,小棕瓶,Her。（圖／esteelauder IG）

▲新版小棕瓶質地更加細緻好吸收。（圖／esteelauder IG）

要成為很多人口中都推薦的心頭好，那肯定要經得起考驗，「小棕瓶」特潤超導全方位修護露，在1982年就誕生，是雅詩蘭黛夫人最早發明的保養品，首創夜間肌膚修護的概念，直到現在已經更新到第7代，依舊穩居精華液熱賣寶座。

特潤超導全方位修護露全新升級後，採獨家年輕關鍵科技，讓極速修護效率提升25%，能幫助肌膚更加健康，加上天然的膠原蛋白作用，達到日間防護、夜間修護的效果，添加的成分比起過去更好吸收，質地輕盈不黏膩，滋潤度也更加厲害，讓用的人感受到更加滿意。

▲雅詩蘭黛,小棕瓶,Her。（圖／esteelauder IG）

▲雅詩蘭黛小棕瓶是很多女孩的心頭好。（圖／esteelauder IG）

不只是一般女孩睡前愛用，還有人研發出進階版用法，就是以精華液1：2的比例混合粉底液，可以讓上妝更加服貼，同時打造出勻亮的肌膚妝效，一整天24H不斷電，打造出細緻完美的肌膚妝效，非常好用又厲害。

還有人把它當作按摩精華使用，在臉部均勻塗抹精華之後，由下往上拉提，幫助臉部肌膚按摩，加強精華液或是有效成分的吸收，可以一整晚持續作用於肌膚底層。

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▲Her和她 雅詩蘭黛小棕瓶。（圖／Her）

▲雅詩蘭黛 特潤超導全方位修護露，50ml、原價3950元、特價1990元。點我購買。

購物網站「Her和她」推出雅詩蘭黛的「小棕瓶」特潤超導全方位修護露，50ml、原價3950元、特價1990元，現省1960元，相當於又省下一瓶小棕瓶的價格，等於下殺5折，這麼划算的優惠當然只有在「Her和她」可以買到。

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關鍵字：

雅詩蘭黛, 小棕瓶, Her

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