fb ig video ETtoday search mobile

假日看展去！Daniel Wong快閃「印花米奇」　衝浪、打呵欠四季都賣萌

>

記者鮑璿安／台北報導

華裔設計師Daniel Wong跨界無極限，繼上回聯手迪士尼打造《狂野夜想Mickey in The Wild》之後，第二彈將品牌擅長的印花與繽紛色彩注入版畫作品中，主角米奇這回挑戰衝浪運動，以春夏秋冬四季變化為主軸，打造細膩作品，於今（29日）至3月20日展出，民眾也能近距離欣賞時尚與藝術的創新組合。

▲▼Daniel Wong 。（圖／品牌提供）

▲▼Daniel Wong 。（圖／品牌提供）

▲Daniel Wong（右）與台灣藝術家姚瑞中打造雙人藝術展《乖乖X好野》 。（圖／品牌提供）

Daniel Wong此次與台灣藝術家姚瑞中打造雙人藝術展《乖乖X好野》，「乖乖」一詞隱藏了姚瑞中寵物貓的名字，讓繪畫隱藏暖意。主要靈感以東西方融合的奇異幻想展開，通過現代山水加上IP印花碰撞，更有金箔疊加之上，細細品味別具特色。Daniel Wong更將一年四季的變換呈現在畫作之中，第一幅代表春天的「野花」，用以大面積綠色詮釋萬物甦醒的模樣，主角米奇俏皮打著呵欠，與一旁的蜂鳥、巨嘴鳥相互依偎，顯得朝氣蓬勃。

▲▼Daniel Wong 。（圖／品牌提供）

▲《春・野花》（左）、《夏・野浪》（右）。（圖／品牌提供）

「野浪」之名的夏天，仿佛蘇打味道的冰棒，加上蔚藍海洋與藍天點綴，清涼之餘，米奇在浪板上正要投入大海的懷抱，更是幽默且生動；最迷人的粉色米奇，藏在秋天「野啾」之中，呼應氣溫的不冷不熱，紫色就宛如秋日中的溫暖陽光，看到米奇舉起手來，引起大家的注意，再加上周圍的芒草花海點綴，哪怕民眾身在藝術展廳內，也好像看到逼真美景。

▲▼Daniel Wong 。（圖／品牌提供）

▲▼Daniel Wong 。（圖／品牌提供）

▲《秋・ 野啾》（左）、《冬・ 野火》（右） 。（圖／品牌提供）

不同於大眾對於冬日的冷酷印象，Daniel Wong將火紅與熱情藏在冬日野火中，象徵浴火重生的鳳凰以滿版方式成為背景，米奇藏在其中露出驚訝神情，視覺鮮明的同時，悄悄為冬日增添活躍氛圍。

▲▼ANGUS CHIANG ,曲家瑞出席ANGUS CHIANG AW21 巴黎時裝週最新系列大秀暨ME電影首映會。（圖／記者張一中攝）

▲▼李烈出席ANGUS CHIANG AW21 巴黎時裝週最新系列大秀暨ME電影首映會。（圖／記者張一中攝）

▲台灣設計師江奕勳（ANGUS CHIANG）、曲家瑞（右）、馬念先、李烈步上紅毯。（圖／記者張一中攝）

台灣設計師近年來躍上國際舞台，ANGUS CHIANG 江奕勳上週發佈了2021秋冬系列，以台式電影美學為靈感啟發，將過去九季品牌經歷與時裝元素融合成電影故事，本季將電影首映會前的紅毯星光大道打造為AW21時裝大秀場景，電影《ME》出演的明星陣容與劇組團隊都將參與其中，且全程同步與巴黎官方時裝週連線直播，讓世界看見台灣設計師魅力。

關鍵字：

華裔設計師, Daniel Wong, 狂野夜想, 米奇, 迪士尼, 姚瑞中

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

陳庭妮、大霈穿LV變形老花短裙曬美腿

陳庭妮、大霈穿LV變形老花短裙曬美腿

郭碧婷產後亮相狀態驚人！20萬元「純白羽毛禮服」秀曲線

郭碧婷產後亮相狀態驚人！20萬元「純白羽毛禮服」秀曲線

全智賢防掉髮「洗頭必做2件事」！椰子油是關鍵

全智賢防掉髮「洗頭必做2件事」！椰子油是關鍵

IKEA隱藏版TOP10單品　49元起CP值高到不可思議

IKEA隱藏版TOP10單品　49元起CP值高到不可思議

包・開箱／LONGCHAMP把「小牛」牽進招牌摺疊包

包・開箱／LONGCHAMP把「小牛」牽進招牌摺疊包

曾之喬背的COACH米奇包竟是「限定中的限定款」

曾之喬背的COACH米奇包竟是「限定中的限定款」

靠一件「羽絨外套」過整個冬天　女星們4種穿搭法時髦又顯瘦

靠一件「羽絨外套」過整個冬天　女星們4種穿搭法時髦又顯瘦

SEIKO 140周年首發錶曝光　復刻60年代機械錶招牌作

SEIKO 140周年首發錶曝光　復刻60年代機械錶招牌作

LOEWE聯名《龍貓》可愛爆發　 男陳昊森搶先曝光

LOEWE聯名《龍貓》可愛爆發　 男陳昊森搶先曝光

BURBERRY「LOVE」塗鴉圍巾　最Easy的3種圍法

BURBERRY「LOVE」塗鴉圍巾　最Easy的3種圍法

ET Fashion

推薦閱讀

小心「5大壞習慣」讓白髮提早現身！第一項超多人不知道

小心「5大壞習慣」讓白髮提早現身！第一項超多人不知道

星巴克1／28起「再推」買一送一　限定5款飲品現賺一杯

星巴克1／28起「再推」買一送一　限定5款飲品現賺一杯

挑戰最低價！AirPods超殺5290元→3888元　24小時炫風特賣快衝

挑戰最低價！AirPods超殺5290元→3888元　24小時炫風特賣快衝

日本皮膚科醫師：加速衰老的「10種食物」，少碰為妙！ 星巴克「黑絲絨蝴蝶結包」超浮誇！拆下裝飾秒變PRADA平價替代款 全智賢穿便宜「大嬸裝」全靠臉在撐　把不到千元衣服穿出精品感 蔡依林撞包小12歲泫雅！裙裝挖洞曬大腿根　用火辣女王氣場拼了 年前最後一波！UNIQLO、GU「新春優惠」1／29開跑　必買單品總整理 200元買到「7星級飯店」枕頭！3D立體枕芯包覆性強　睡到自然醒 過年摸一圈還不夠！麻將控必備4款周邊　開局就拿一手好牌

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面