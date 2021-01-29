假日看展去！Daniel Wong快閃「印花米奇」　衝浪、打呵欠四季都賣萌

記者鮑璿安／台北報導

華裔設計師Daniel Wong跨界無極限，繼上回聯手迪士尼打造《狂野夜想Mickey in The Wild》之後，第二彈將品牌擅長的印花與繽紛色彩注入版畫作品中，主角米奇這回挑戰衝浪運動，以春夏秋冬四季變化為主軸，打造細膩作品，於今（29日）至3月20日展出，民眾也能近距離欣賞時尚與藝術的創新組合。





▲Daniel Wong（右）與台灣藝術家姚瑞中打造雙人藝術展《乖乖X好野》 。（圖／品牌提供）

Daniel Wong此次與台灣藝術家姚瑞中打造雙人藝術展《乖乖X好野》，「乖乖」一詞隱藏了姚瑞中寵物貓的名字，讓繪畫隱藏暖意。主要靈感以東西方融合的奇異幻想展開，通過現代山水加上IP印花碰撞，更有金箔疊加之上，細細品味別具特色。Daniel Wong更將一年四季的變換呈現在畫作之中，第一幅代表春天的「野花」，用以大面積綠色詮釋萬物甦醒的模樣，主角米奇俏皮打著呵欠，與一旁的蜂鳥、巨嘴鳥相互依偎，顯得朝氣蓬勃。

▲《春・野花》（左）、《夏・野浪》（右）。（圖／品牌提供）

「野浪」之名的夏天，仿佛蘇打味道的冰棒，加上蔚藍海洋與藍天點綴，清涼之餘，米奇在浪板上正要投入大海的懷抱，更是幽默且生動；最迷人的粉色米奇，藏在秋天「野啾」之中，呼應氣溫的不冷不熱，紫色就宛如秋日中的溫暖陽光，看到米奇舉起手來，引起大家的注意，再加上周圍的芒草花海點綴，哪怕民眾身在藝術展廳內，也好像看到逼真美景。

▲《秋・ 野啾》（左）、《冬・ 野火》（右） 。（圖／品牌提供）

不同於大眾對於冬日的冷酷印象，Daniel Wong將火紅與熱情藏在冬日野火中，象徵浴火重生的鳳凰以滿版方式成為背景，米奇藏在其中露出驚訝神情，視覺鮮明的同時，悄悄為冬日增添活躍氛圍。

▲台灣設計師江奕勳（ANGUS CHIANG）、曲家瑞（右）、馬念先、李烈步上紅毯。（圖／記者張一中攝）

台灣設計師近年來躍上國際舞台，ANGUS CHIANG 江奕勳上週發佈了2021秋冬系列，以台式電影美學為靈感啟發，將過去九季品牌經歷與時裝元素融合成電影故事，本季將電影首映會前的紅毯星光大道打造為AW21時裝大秀場景，電影《ME》出演的明星陣容與劇組團隊都將參與其中，且全程同步與巴黎官方時裝週連線直播，讓世界看見台灣設計師魅力。